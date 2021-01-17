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Светлана Миронова упустила шанс на победу в масс-старте двумя последними выстрелами — как? 

Чемпионат.com 1 час назад
Соперницы практически подарили Светлане золото в масс-старте. Но она его не взяла.

Старт с последних мест

Гонки с общего старта — и боль, и надежда российского биатлона. Четыре огневых рубежа, на которых может случиться всё что угодно, но сильнейшие соперницы. Равные условия, а не привычные минуты отставания в пасьюте, но невероятный нервный накал. Справляться со всем этим в гонке, закрывающей этап Кубка мира в Оберхофе, должны были две лучшие на данный момент российские биатлонистки: Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.
Миронова стартовала 25-й, Кайшева — 28-й. Пробиваться с этих дальних позиций сквозь плотный строй соперниц смысла никакого не было. Куда важнее спокойно подойти на свои щиты, которые на первом огневом рубеже никто не займёт, и закрыть пять мишеней пятью выстрелами.
Ульяна Кайшева с этой задачей справилась блестяще и мгновенно взлетела в десятку. А вот Светлана Миронова промахнулась пятым выстрелом и оказалась на 20-м месте. До лидеров — полминуты, что не критично, учитывая скорость россиянки. Но дальше надо стрелять точно.
В группе лидеров было около 10 спортсменок — все они шли примерно в десяти секундах. Темп задавали Жулия Симон, Доротея Вирер, Тириль Экхофф и Маркета Давидова.
Кайшева по ходу второго круга из группы лидеров выпала — скорости не хватало. А Миронова вместе с Рёйселанд и Алимбековой отыграла у тех, кто шёл на первых местах, около десяти секунд.

Миронова промахнулась, но борьба не закончилась

Обе россиянки были точны на втором огневом рубеже, но Миронова работала быстрее, а потому опередила Кайшеву: девушки занимали девятое и десятое места соответственно. До группы лидеров, в которой осталось всего пять человек, было порядка 20 секунд. Возглавляли гонку Вирер, Давидова, Кноттен, Тандерволд и Ханна Эберг — с промахом на первой «лёжке».
Кайшева не показывала высокой скорости, а потому соперницы быстро затёрли её в середину протокола. А Миронова вместе с Алимбековой продолжала погоню за ведущей пятёркой.
Светлана пришла на «стойку» в 10 секундах от потенциальной медали. Увы, один раз промахнулась, но борьба за медали была не закончена, потому что из топ-10 промахнулись все, кроме Доротеи Вирер. В 23 секундах от итальянки мчала Ханна Эберг, а дальше — Давидова, Хаузер, Миронова и Пройс. В такой компании Миронова могла чувствовать себя уверенно.
Кайшева на первой «стойке», к сожалению, свою борьбу за высокие места закончила — промахнулась дважды. А с её невысокой скоростью ошибаться вообще было нельзя.

Шанс на золото!

На четвёртом круге Миронова, Хаузер и Давидова убежали от преследовательниц и настигли Эберг. Это потрясающий шанс на медаль для российской спортсменки. Главное — стрельба.
Вирер оторвалась от соперниц почти на 30 секунд и могла позволить себе промахнуться один раз. Но ошиблась дважды и тем самым фактически отдала другим победу в гонке. Но девушки из группы преследования тоже мазали. Светлана Миронова была единственной, кто закрыл первые три мишени. Ещё два точных выстрела — была бы гарантированная победа!
Но нет. Четвёртый — мимо. Пятый Света выцеливала долго — и опять мимо.
На первые места выскочили девушки, которые проигрывали Вирер более 40 секунд: Пройс, Симон, Тандерволд — они свой шанс упускать не собирались. А Миронова опустилась на 15-е место. Лишь два последних выстрела лишили её победы. Это было бы настоящее биатлонное чудо, учитывая отставание от Вирер и плотную группу соперниц. Но это чудо досталось не России.
Оно досталось Франции. Жулия Симон на подходе ко второй «стойке» была 11-й и отставала от лидирующей Доротеи на 47 секунд! А выскочила с рубежа на первом месте и не отпустила его. На втором месте в гонке финишировала немка Франциска Пройс. Ханна Эберг из Швеции — третья.
Миронова — 11-я. Кайшева — 19-я. Как же обидно сегодня российским болельщикам. Соперницы буквально дарили россиянке золото в масс-старте, но та подарок не взяла.
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Комментарии 1
Биатлон , Видео , Ульяна Кайшева , Светлана Миронова , Ханна Эберг , Доротея Вирер
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