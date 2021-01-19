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«Я не стесняюсь быть клоуном». Губерниев рассказал об отношении к популярности и хейтерам 

Чемпионат.com и ещё 1 19 минут назад
А ещё подвёл итоги этапа в Оберхофе, дал медальный прогноз на чемпионат мира и даже про Ольгу Бузову в контексте биатлона вспомнил.
Неожиданно, но главным расстройством нашего биатлона стала певица Ольга Бузова. По крайней мере, в этом искренне убеждён Дмитрий Губерниев, которой продолжает верить в то, что на предстоящем чемпионате мира в Поклюке наши спортсмены будут брать медали. После завершения очередного этапа Губерниев вновь жжёт напалмом в своей традиционной рубрике «Вы уху ели?», попутно объясняя, почему же ему нравится быть клоуном и петрушкой.

«Миронова будет в порядке на чемпионате мира»

«Светлана Миронова в масс-старте реально могла бороться за золото, даже если бы допустила три промаха. Вдумайтесь в это! Если бы на последней стойке она отработала чисто, то это была бы гарантированная победа. Нет сомнений, что к чемпионату мира Светлана будет в порядке.
Тренеры сейчас очень вовремя вызывают Акимову. Но не менее пристально надо посмотреть за двумя юниорками — Анастасией Шевченко и Анастасией Гореевой. Мы очень давно не обращали внимание на тех, кто ещё молод, но в то же время может выступать среди сильнейших. Мне кажется, что могут и та, и другая. Хочу сказать, что женская команда производит самое благоприятное впечатление. Мы видим отличную конкуренцию».

«Павлова имеет право поддать перца»

«В ситуации с Павловой и Шашиловым все делают из мухи слона. Люди договорятся. Она спортсменка с характером, имеет право поддать перца, но и тренеры не лыком шиты. Мне кажется, все должны всё понимать. Шашилов — опытный тренер. Есть ещё Лёша Волков, с которым Павлова ещё вчера бегала. Этот симбиоз опыта и молодости должен принести результат».

«Логинов превращается в третий этап эстафеты»

«У мужчин всё сложнее. Конечно, мы следим за талантливыми Халили и Серохвостовым. Но мы понимаем, что те люди, которые сейчас выступают на Кубке мира, являются однозначно лучшими в стране. Эстафетная четвёрка, думаю, не окончательная. Бабиков может прибавить. Меня очень огорчил Гараничев, который летал домой на Новый год, после чего у него пропали стрельба и ход. Это всё очень странно. Сначала надо выиграть золото чемпионата мира, а потом домой летать как Логинов.
У Саши Логинов случилось большое несчастье в семье, но преференции в команде могут быть только у тех, кто выиграл личную медаль на чемпионате мира. При этом у меня есть ощущение, что Логинов превращается в надёжный третий этап эстафеты, потому что Латыпов в эстафетах преображается, несмотря на все проблемы в личных гонках. Незабвенный Олег Павлович Табаков как-то говорил мне, что надо запомнить первое ощущение успеха, если он был. Особенно в те минуты, когда что-то не получается. Это работает как для артистов, так и для спортсменов».

«Очень переживаю, что Бузова приземлилась в Шереметьево»

«Несмотря на такие разные результаты, я доволен вторым этапом в Оберхофе. Пора прекращать истории про то, как мы раньше выигрывали. Кто профессионально культивировал биатлон 40 лет назад? Советский Союз, ГДР, Норвегия. Всё. Остальные были любителями. Не умаляя достоинств наших ветеранов биатлона, надо признать, что жизнь изменилась.
Мы же видим, как один великий ветеран без меня жить не может. В каждом интервью говорит, что меня не смотрит, но при этом ловит каждое моё слово. Если бы не я, о нём бы все сейчас забыли. Второй ветеран, который работал тренером мужской сборной, известен тем, что при нём эритропоэтин в команде расцветал как лопухи за забором. Сейчас у меня лишь одно расстройство в плане биатлона. Я очень переживаю, что Бузова приземлилась в Шереметьево и расстроила своих фанатов. Это никуда не годится. То, что она села в другом аэропорту, это чудовищно, а всё остальное нормально».

«На чемпионате мира у России будет минимум две медали»

«Что касается ещё женской сборной, то действительно, для того чтобы позвать новых людей, надо кого-то убрать из основы. У нас ещё Гербулова зависла между основой и вторым составом. Но это называется конкуренция. Той же Акимовой надо думать не о чемпионате Европы, а готовиться к чемпионату мира. Мне дороги все биатлонисты и биатлонистки, но на мировом первенстве в заявку попадают всего четыре человека.
Я доверяю Шашилову и считаю, что он может привести команду к достойным результатам. Равно как я доверяю и Каминскому. Убеждён, что российская команда выиграет минимум две медали на чемпионате мира. Одна из них — золотая. Пока меня больше впечатляют девушки, хотя в масс-старте удивил с приятной стороны Матвей Елисеев. Видите, день на день в биатлоне не приходится! В эстафете Матвей был плох, а в масс-старте преобразился».

«Чудовищно, что в масс-старт у нас попадают два-три человека»

«Работа комментатора и заключается в том, что если спортсмен заслужил порцию критики, я её с удовольствием выдам в эфире. Тем более, что все всё понимают. Сегодня поругали, завтра похвалим. Елисееву нужна стабильность. Это была всего одна гонка и всего лишь шестое место. Даже не медаль. Вообще чудовищно, когда у нас в масс-старт попадают по два-три человека, а раньше по пять-шесть. Правда, раньше вместе с этими шестерыми биатлонистами бежал ещё и эритропоэтин.
Конечно, не хватило победной или медальной точки на этом этапе. Представляете, как здорово было бы, если бы Миронова победила в масс-старте. Видим, что буксует Кайшева. В эстафетах она показывает одно, а в личных гонках совсем другое. Я с большим нетерпением жду индивидуальные гонки в Антхольце, где цена выстрела — одна минута. В Италии вообще великолепная программа: помимо индивидуальной гонки ещё классическая эстафета и масс-старт».

«Я питаюсь ненавистью своих хейтеров»

«Спортсменов опять критикуют в социальных сетях? Я хочу сказать всем своим хейтерам, что я вампир и дракула. Я пью вашу кровь и питаюсь вашей ненавистью, перерабатываю её в доброту и позитивную энергию. Популярность биатлона, популярность моей программы, моя популярность постоянно растут. У меня уже почти 500 тысяч подписчиков в «Инстаграме», уже перевалило за 10 тысяч в «Телеграме». Друзья мои, я директ читать не успеваю. Если спортсмены вызывают у людей разные эмоции, это прекрасно. Если бы я был спортсменом, мне только хейт и подавай. Я бы хет-трики делал в НХЛ, тащил бы всё подряд и выигрывал. Это классно, когда тебе пишут в директ. Смотрю на это спокойно, это удел известных людей. А хороших людей всё равно больше. Мне тоже присылают один негативный комментарий на 500 позитивных, и я на него отвечаю».

«Я не стесняюсь быть петрушкой»

«Однажды человек спросил у меня, почему я ответил на негативный пост, но проигнорировал его хвалебный. Дело в том, что я просто физически не могу ответить на все комплименты. Часто вспоминаю незабвенного Михаила Жванецкого, который повторял, что у нас становится меньше людей с чистым чувством юмора. Меня это расстраивает. Я работаю в эфире для тех, кто умнее меня. Никогда не исповедовал принцип, что публика — дура, а я — молодец. Публика — умницы. Я не стесняюсь быть клоуном, весельчаком, балагуром и петрушкой. «Да, я шут, я циркач, так что же? Пусть меня так зовут вельможи!» Я — народный комментатор и этим горжусь».
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Комментарии 3
Биатлон , Видео , Анастасия Гореева , Матвей Елисеев , Анастасия Шевченко , Михаил Жванецкий , Светлана Миронова , Дмитрий Губерниев , Ольга Бузова , Олег Табаков , Аэропорт Шереметьево
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