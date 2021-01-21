Переговорив с коллегами, мы ещё в декабре начали готовить поправки в «Закон о допинге», где хотим предусмотреть и лишение всех материальных ценностей, полученных за соревнования из различных источников, включая квартиры, машины и прочее. Закон начнёт работать в полной мере тогда, когда спортсмен перестанет быть героем-мучеником, просто героем и кроме медали вернёт всё нажитое непосильным допинговым трудом. Есть страны, где за допинг давно и эффективно применяется уголовная ответственность, а у нас мы видим лишь «РУСАДА проводит расследование». Общество хочет видеть виновных, чьи незаконные действия доказаны, и лучше для всех, чтоб спортивные функционеры допингового помола вообще оказывались за бортом спортивной индустрии, — рассказал Драчёв NEWS.ru.
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Депутат-биатлонист призвал отбирать всё заработанное на допинге
Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР), депутат Государственной думы Владимир Драчёв рассказал о поправках, которые он с коллегами намерен внести в закон о допинге.
Также депутат отметил, что ему понятны причины массового побега биатлонистов от допинг-контроля на юниорских соревнованиях в Ижевске и Чайковском, и это событие стало лакмусовой бумажкой происходящего сейчас в Российском биатлоне.
Как писал NEWS.ru, старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о последних изменениях в составе команды.
Биатлон , Видео , Владимир Драчев , Госдума , СБОРНАЯ РОССИИ
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