Переговорив с коллегами, мы ещё в декабре начали готовить поправки в «Закон о допинге», где хотим предусмотреть и лишение всех материальных ценностей, полученных за соревнования из различных источников, включая квартиры, машины и прочее. Закон начнёт работать в полной мере тогда, когда спортсмен перестанет быть героем-мучеником, просто героем и кроме медали вернёт всё нажитое непосильным допинговым трудом. Есть страны, где за допинг давно и эффективно применяется уголовная ответственность, а у нас мы видим лишь «РУСАДА проводит расследование». Общество хочет видеть виновных, чьи незаконные действия доказаны, и лучше для всех, чтоб спортивные функционеры допингового помола вообще оказывались за бортом спортивной индустрии, — рассказал Драчёв NEWS.ru.