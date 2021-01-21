Хаузер выиграла индивидуальную гонку в Антхольце

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер стала победительницей индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Второй финишировала украинка Юлия Джима. Бронзовым призёром стала французская биатлонистка Анаис Шевалье. Лучший результат среди россиянок показала Евгения Павлова, пришедшая к финишу шестой. Седьмой стала Светлана Миронова. Альяна Кайшева финишировала девятой.
Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия
Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км 1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 42.29,3 2. Юлия Джима (Украина) — + 43,7 3. Анаис Шевалье (Франция) — +1.04,7 6. Евгения Павлова (Россия) — +1.49,1 7. Светлана Миронова (Россия) — +1.51,3 8. Динара Алимбекова (Беларусь)— + 1.52,4 9. Ульяна Кайшева (Россия) — +1.55,6 13. Лариса Куклина (Россия) — +2.46,0