Бывшая шведская биатлонистка вспомнила о допинге Логинова

"Впечатляющая гонка, но я никогда не буду радоваться за того, кто был отстранен из-за применения эритропоэтина. Это невозможно сделать по ошибке. Если тебе делают инъекцию, ты понимаешь, что происходит", — цитирует представительницу Швеции Expressen.