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2 последних выстрела лишили русскую биатлонистку 1-й победы в карьере на Кубке мира. Что произошло 

Sport24 8 часов назад
Женская команда так здорово выступила в индивидуальной гонке на этапе в Антхольце, что в масс-старт попало сразу четыре человека: Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина и Светлана Миронова. Последняя, кстати, сейчас единственная, кто входит в топ-25 тотала (19-е место). Учитывая, что времена у сборной не самые лучшие, это можно считать успехом. Оставалось закрепить его в гонке. Дополнительные радости перед чемпионатом мира в Поклюке нам были нужны.
Россиянки стартовали в глубине, поэтому до лежки никого из них не было видно. Когда Миронова и Павлова закрыли все мишени, стало повеселее. Девушки проигрывали 6 секунд Доротее Вирер. Куклина и Кайшева после прохождения штрафных кругов уступали итальянке 30. Назвать неудачей это было нельзя, потому что Лиза Витоцци и Динара Алимбекова находились вообще в минуте. Хуже них никто не стрелял.
К очередной лежке многие сумели подтянуться к лидерам. Но после стрельбы ситуация изменилась до неузнаваемости. Вирер отправилась на два штрафных круга, отдав лидерство Ханне Эберг. Миронова, Павлова и еще шесть человек были рядом со шведкой. Следующая группа уступала 20 секунд. Куклиной и Кайшевой удалось справиться со стрельбой, но это не особо помогло. Россиянки были далековато. Усугублял все не самый быстрый ход.
Напряжение в гонке началось, когда девушки подошли к стойке. Справиться с нервами получилось не у всех. Только Миронова, Павлова, Франциска Пройс и Ванесса Хинц закрыли все мишени. Больше никто к девушкам не подобрался. Марте Улсбю Ройселанн пока шла поодаль. На отметке 8,2 км Миронова начала уходить от соперниц. Перед подходом к заключительному рубежу Светлана имела приличный просвет относительно немок, Павловой и Ройселанн, которая все же их догнала.
Когда Миронова пришла на огневой рубеж, было волнительно за ее состояние. Такая погоня могла серьезно сказаться на меткости. Все же это горы, которые часто наказывают за инициативность. Миронова уверенно начала закрывать мишени, но последние две оказались незакрытыми. Этих ошибок снова оказалось слишком много для того, чтобы бороться за медаль. Со своим 16-секундным отставанием она претендовала лишь на попадание в топ-6. Промазали, кстати, и ее преследовательницы, чем воспользовались отстающие.
Эберг, Лиза Тереза Хаузер, Пройс, Жюли Симон и Маркета Давидова — столько биатлонисток зарубились за победу. Немка и чешка отвалились еще до отметки 12,2 километра. Перед выходом на стадион сил не хватило австрийке. Она осталась третьей. А вот Эберг и Симон устроили разборки на финишной прямой. Сильнее в спринте оказалась француженка.
Миронова, как и ожидалось, замкнула шестерку лучших. И этому стоит огорчиться. Россиянка уже давно претендует на медаль, но мешают лишние промахи на рубеже. Физически она готова даже к победе, а вот психологически… Тренерам надо общаться со спортсменкой или найти ей психолога. Тогда и медаль на чемпионате мира не заставит себя ждать. Что касается остальных, Павлова и Куклина — 11-я и 12-я соответственно. Кайшева — 22-я. В целом можно занести эту гонку в актив. Прогресс налицо.
Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия
Масс-старт, 12,5 км. Женщины
1. Жюли Симон (Франция) — 37.05,5 (3)
2. Ханна Эберг (Швеция) — +0,2 (1)
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +3,5 (1)…
6. Светлана Миронова — +29,3 (2)…
11. Евгения Павлова (Россия) — +1.02,4 (2)
12. Лариса Куклина (Россия) — +1.03,0 (1)…
22. Ульяна Кайшева (Россия) — +1.52,9 (3).
Общий зачет Кубка мира
1. Марте Улсбю Ройселанн (Норвегия) — 625 2. Тириль Экхофф (Норвегия) — 617 3. Ханна Эберг (Швеция) — 616 4. Доротея Вирер (Италия) — 509 5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 490 5. Франциска Пройс (Германия) — 490…
18. Светлана Миронова (Россия) — 276…
25. Ульяна Кайшева (Россия) — 213…
28. Евгения Павлова (Россия) — 189…
33. Ирина Казакевич (Россия) — 129…
35. Лариса Куклина (Россия) — 121…
67. Татьяна Акимова (Россия) — 20…
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Комментарии 6
Биатлон , Ирина Казакевич , Тереза Хаузер , Динара Алимбекова , Ульяна Кайшева , Лариса Куклина , Светлана Миронова , Татьяна Акимова , Лиза Витоцци , Ханна Эберг , Евгения Павлова , Ванесса Хинц , Доротея Вирер
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