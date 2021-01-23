Ульяна Кайшева, Лариса Куклина и Женская команда так здорово выступила в индивидуальной гонке на этапе в Антхольце, что в масс-старт попало сразу четыре человека: Евгения Павлова Светлана Миронова . Последняя, кстати, сейчас единственная, кто входит в топ-25 тотала (19-е место). Учитывая, что времена у сборной не самые лучшие, это можно считать успехом. Оставалось закрепить его в гонке. Дополнительные радости перед чемпионатом мира в Поклюке нам были нужны.

К очередной лежке многие сумели подтянуться к лидерам. Но после стрельбы ситуация изменилась до неузнаваемости. Вирер отправилась на два штрафных круга, отдав лидерство Ханне Эберг . Миронова, Павлова и еще шесть человек были рядом со шведкой. Следующая группа уступала 20 секунд. Куклиной и Кайшевой удалось справиться со стрельбой, но это не особо помогло. Россиянки были далековато. Усугублял все не самый быстрый ход.

Напряжение в гонке началось, когда девушки подошли к стойке. Справиться с нервами получилось не у всех. Только Миронова, Павлова, Франциска Пройс и Ванесса Хинц закрыли все мишени. Больше никто к девушкам не подобрался. Марте Улсбю Ройселанн пока шла поодаль. На отметке 8,2 км Миронова начала уходить от соперниц. Перед подходом к заключительному рубежу Светлана имела приличный просвет относительно немок, Павловой и Ройселанн, которая все же их догнала.

All change at the front — Mironova, @PreussFranziska and Pavlova are leading the way with a lot of athletes hitting the penalty loop! Who will prevail in the final standing? #ANT21 🎉https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/eYz8cvdYwI— IBU World Cup (@IBU_WC) January 23, 2021

Когда Миронова пришла на огневой рубеж, было волнительно за ее состояние. Такая погоня могла серьезно сказаться на меткости. Все же это горы, которые часто наказывают за инициативность. Миронова уверенно начала закрывать мишени, но последние две оказались незакрытыми. Этих ошибок снова оказалось слишком много для того, чтобы бороться за медаль. Со своим 16-секундным отставанием она претендовала лишь на попадание в топ-6. Промазали, кстати, и ее преследовательницы, чем воспользовались отстающие.

Эберг, Лиза Тереза Хаузер , Пройс, Жюли Симон и Маркета Давидова — столько биатлонисток зарубились за победу. Немка и чешка отвалились еще до отметки 12,2 километра. Перед выходом на стадион сил не хватило австрийке. Она осталась третьей. А вот Эберг и Симон устроили разборки на финишной прямой. Сильнее в спринте оказалась француженка.

This will be a crazy last loop — with the same faces we saw last week in Oberhof fight it out for the win! @hannaaaoberg, Lisa Theresa Hauser and Marketa Davidova lead but Julia Simon is only 10 seconds behind despite 3 penalty loops! #ANT21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/m47Iz6Qd7c— IBU World Cup (@IBU_WC) January 23, 2021

Миронова, как и ожидалось, замкнула шестерку лучших. И этому стоит огорчиться. Россиянка уже давно претендует на медаль, но мешают лишние промахи на рубеже. Физически она готова даже к победе, а вот психологически… Тренерам надо общаться со спортсменкой или найти ей психолога. Тогда и медаль на чемпионате мира не заставит себя ждать. Что касается остальных, Павлова и Куклина — 11-я и 12-я соответственно. Кайшева — 22-я. В целом можно занести эту гонку в актив. Прогресс налицо.

Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия

Масс-старт, 12,5 км. Женщины

1. Жюли Симон (Франция) — 37.05,5 (3)

2. Ханна Эберг (Швеция) — +0,2 (1)

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +3,5 (1)…

6. Светлана Миронова — +29,3 (2)…

11. Евгения Павлова (Россия) — +1.02,4 (2)

12. Лариса Куклина (Россия) — +1.03,0 (1)…

22. Ульяна Кайшева (Россия) — +1.52,9 (3).

Общий зачет Кубка мира

1. Марте Улсбю Ройселанн (Норвегия) — 625 2. Тириль Экхофф (Норвегия) — 617 3. Ханна Эберг (Швеция) — 616 4. Доротея Вирер (Италия) — 509 5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 490 5. Франциска Пройс (Германия) — 490…

18. Светлана Миронова (Россия) — 276…

25. Ульяна Кайшева (Россия) — 213…

28. Евгения Павлова (Россия) — 189…

35. Лариса Куклина (Россия) — 121…