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Холодный душ. Сборная России потерпела неудачу в последней гонке перед чемпионатом мира 

Чемпионат.com 1 час назад
Логинов финишировал лишь 19-м. Гараничев и вовсе на последнем месте.

Будет ли жирная точка?

Успехи российского биатлона в Антхольце, безусловно, воодушевили всех — и болельщиков сборной России, и тренеров, и самих спортсменов. Возможно, и стоило пережить кошмарную безмедальную серию, чтобы теперь так ярко радоваться каждому заслуженному успеху.
Очень хотелось, чтобы после победы Логинова, после бронзы мужской эстафеты и золота женской мужчины поставили жирную точку ещё и в масс-старте. В последней гонке перед чемпионатом мира принимали участие четыре спортсмена из России: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев. Казалось, успеха можно ждать от любого из них.

Промахнулись все

Первый круг прошёл без сюрпризов. Россияне пытались прорваться вперёд сквозь плотный строй соперников, но серьёзно продвинуться удалось только Матвею Елисееву. Матвей начал работу на огневом рубеже одним из первых, но промахнулся и побежал на штрафной круг. К сожалению, чисто отстрелять не удалось никому из наших: Латыпов и Логинов тоже пробежали по лишнему кругу, а Гараничев — сразу три. На этом борьба за высокие места для него и закончилась.
Без промахов на первой «лёжке» отработали 13 биатлонистов. Первым в группе лидеров был Лукас Хофер, совсем рядом с ним Фак, Клод и Детьё. Из норвежцев в головной группе остались только двое: Йоханнес Бё и Струла Легрейд. Но именно они по ходу второго круга возглавили гонку.

Догнали и отстали

Латыпов с Логиновым за круг смогли вплотную приблизиться к головной группе. Чтобы закрепиться в ней, нужно было стрелять точно, но это удалось только Александру. Он покинул стрельбище 12-м в 14 секундах от вновь вырвавшегося на первое место Хофера. Латыпов, пробежав второй штрафной круг, оказался на 18-м месте, чуть-чуть впереди Матвея Елисеева. А более чем в минуте позади на последнем месте страдал Евгений Гараничев, допустивший четыре промаха.
На третьем круге возникло ощущение дежавю: Бё и Легрейд вновь опередили Хофера, а россияне сократили отставание от виртуального пьедестала. Но важно было проявить себя на рубеже. Но тут были проблемы. У Логинова и Латыпова — по два промаха, у Елисеева — один. Гараничев, совершив ещё две ошибки, закрепился на последнем месте. С мечтами об успехе в гонке можно было прощаться. Отставание от Йоханнеса Бё и Кентена Фийона Майе, покинувших стрельбище на первых местах с серьёзным отрывом от соперников, составляло уже больше минуты.

Холодный душ. Последнее место

Бё оторвался от Фийона Майе, но не настолько, чтобы позволить себе промах. При это француз и норвежец сильно оторвались от остальных: группа преследователей из восьми человек шла по дистанции только в 40 секундах от Йоханнеса. Это уже была борьба за бронзу. Бё-младший на последнем огневом рубеже не обошёлся без промаха, но и Фийон Майе, допустив одну ошибку, всё-таки отдал норвежцу золото, а сам практически забрал серебро. А в борьбе за бронзу всё решила чистая стрельба: из преследователей на рубеже блистал только Яков Фак. В таком порядке они и оказались на пьедестале: норвежец, француз и представитель Словении.
Россияне ничего отыграть не могли, потому что мазали. Логинов финишировал 19-м, Латыпов — 20-м, Елисеев с тремя промахами только 28-й, а Гараничев занял в гонке последнее место. После целой серии триумфальных гонок сборная России получила лёгкий холодный душ. Наша команда потерпела неудачу в последней гонке перед чемпионатом мира. Однако кто может сказать, что сборная России разочаровывает перед стартом главного турнира сезона?
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Комментарии 7
Биатлон , Видео , Александр Логинов , Эдуард Латыпов , Яков Фак , Матвей Елисеев , Лукас Хофер , Евгений Гараничев , Йоханнес Бе , СБОРНАЯ РОССИИ
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