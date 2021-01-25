Это не закончится никогда.

Кажется, российский биатлон окончательно оживает: после невзрачного старта сезона наши биатлонисты с каждым этапом показывают все лучшие и лучшие результаты. Этап в Антхольце — три медали в шести гонках, две из которых — золотые. Даже жаль, что чемпионат мира начинается не завтра, а лишь через три недели.

Конечно, особняком итальянского этапа стоит победа в женской эстафете, ведь в общем зачете ни одной нашей девушки нет даже в топ-15. Хотя предпосылки к медалям есть почти в каждой гонке — где-то чуть-чуть не хватает хода, где-то точности. После финиша эстафеты иностранные болельщики восторгались российской командой, а также отмечали скорость Ульяны Кайшевой.

«Не могу поверить, что Симон не смогла обогнать Пройс и Кайшеву на последнем круге. Большая удача российской команды», — пишет evgeni. g.ivanoff.

«Кайшева показала самый быстрый последний круг, она не была медленной — это ее тактика. Пройс тоже хорошо стреляла. Возможно, если бы Симон не устала и просвет был поменьше, она бы Кайшеву обогнала», — считает lifeanyaaa.

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После частых российских подиумов говорить о допинге становится уже как-то не модно, поэтому такие комментарии попадаются все реже и реже. Хотя вообще без таких персонажей все-таки не обойтись.

Nie mehr Erste Liga: «Россия выигрывает незадолго до чемпионата мира, поэтому возникает мысль о допинге».