Выплаты членам правления СБР возросли почти в семь раз 

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Расходы на содержание аппарата Союза биатлонистов России (СБР) значительно увеличились в 2021 году.

Как сообщает News.ru, выплаты членам правления возросли семь раз, а расходы на содержание пресс-службы — более чем в четыре раза.

В предыдущем составе правления зарплату получал только вице-президент по международным вопросам Виктор Майгуров (100 тысяч рублей в месяц). Новое же штатное расписание организации предусматривает выплаты трем вице-президентам и главе организации Виктору Майгурова, чья зарплата с повышением в должности выросла более чем втрое. Получается, что общие выплаты членам правления СБР возросли примерно в семь раз — около 700 тысяч рублей в месяц.

Помимо прочего, была введена должность советника президента, на которую назначен Владимир Барнашов . Его зарплата — 180 тысяч рублей в месяц. Также выросла зарплата секретаря СБР и в четыре раза увеличилась численность пресс-службы, что соответственно повлекло за собой повышение расходов на ее содержание, которые превысили 400 тысяч рублей в месяц.