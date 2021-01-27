Подчуфарову призвали извиниться за уход из сборной России

«Но мы считаем, что надо потребовать от спортсменки публично извиниться перед народом и спортивной общественностью за то, что она хотела перейти в чужое подданство, и за то, что она так подвела команду, убежав в словенскую сборную», — цитирует политика РИА «Новости».