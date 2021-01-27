Тихонов предсказал новые санкции для российского биатлона 

Предполагаю, что основное внимание в нём будет уделено Бессебергу и Николь Реш и скорее всего будет фигурировать первый вице-президент IBU в то время Сергей Кущенко, которого я считаю прохвостом и человеком, который способствовал махинациям и развалу биатлона. Не сомневаюсь, что эти три фигуры будут ключевыми в докладе Тэйлора. Возможно, пойдёт речь и о Майгурове, который бездельничал весь свой срок на посту первого вице-президента IBU и продолжает вредительскую деятельность и сегодня. Мало сомневаюсь, что махинации с допингом были, и основное внимание будет уделено именно этому. Предполагаю, что некоторые спортсмены, чья вина будет выявлена на основе анализа данных Московской антидопинговой лаборатории и которые были уличены в употреблении допинга, не будут допущены до Олимпийских игр. Конечно, в отношении России продолжится вынесение всё более строгих мер, — рассказал Тихонов NEWS.ru.