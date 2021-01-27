Резцова назвала Подчуфарову предателем 

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о возвращении Ольги Подчуфаровой в Россию. Спортсменка была намерена изменить спортивное гражданство на словенское, но ей отказали.
— Я не поддерживаю ее возвращение в сборную. Пусть попадает, конечно, но я сомневаюсь, что девчонки и тренер будут очень рады ее возвращению, — приводит слова Резцовой «Спорт-Экспресс». — Предателей не принимаем! Она не первая и она не последняя из тех, кто уезжает из России. Но ведь приживаются. Есть те же девочки из Беларуси. Но Подчуфарову, видимо, там не приняли.
Резцова заявила, что никто не знает, почему Подчуфарова решила сменить спортивное гражданство. Также олимпийская чемпионка считает странным, что Ольга окончила школу с золотой медалью, но в интервью общается так, будто имеет «два класса образования». По словам Резцовой, Подчуфарову в сборной России захотят увидеть без особого желания.
Ольга Подчуфарова завершила карьеру в 2018 году, но спустя год объявила о возвращении и намерении перейти в сборную Словении. Накануне 28-летняя биатлонистка призналась, что возвращается в Россию, так как не смогла сменить спортивное гражданство.
За сборную России на Кубке мира Подчуфарова выступала с 2012 по 2018 год. В ее активе четыре медали турнира: три бронзы и одно золото. На чемпионате мира в Хохфильцене-2017 она выиграла бронзу в смешанной эстафете вместе с Татьяной Акимовой, Александром Логиновым и Антоном Шипулиным.