Резцова назвала Подчуфарову предателем 

— Я не поддерживаю ее возвращение в сборную. Пусть попадает, конечно, но я сомневаюсь, что девчонки и тренер будут очень рады ее возвращению, — приводит слова Резцовой «Спорт-Экспресс». — Предателей не принимаем! Она не первая и она не последняя из тех, кто уезжает из России. Но ведь приживаются. Есть те же девочки из Беларуси. Но Подчуфарову, видимо, там не приняли.