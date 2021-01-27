Российские биатлонисты выступят на чемпионате мира под флагом СБР

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Матч-центр
21 января

Испанская Примера

2 из 2
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Валенсия
Валенсия
1 1
Осасуна Осасуна
Эйбар
Эйбар
1 2
Атлетико М Атлетико М
21 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Ливерпуль
Ливерпуль
0 1
Бёрнли Бёрнли
22 января

Испанская Примера

1 из 1
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Леванте
Леванте
2 2
Вальядолид Вальядолид
22 января

Бундеслига

1 из 1
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Боруссия М
Боруссия М
4 2
Боруссия Д Боруссия Д
23 января

Испанская Примера

3 из 4
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Уэска
Уэска
0 0
Вильярреал Вильярреал
Севилья
Севилья
3 0
Кадис Кадис
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
2 2
Бетис Бетис
23 января

Бундеслига

3 из 6
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Байер
Байер
0 1
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Майнц
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РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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Арминия
1 5
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3 из 4
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Сельта
1 1
Эйбар Эйбар
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2 из 2
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Шальке-04
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3 из 4
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Кристал Пэлас
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Ньюкасл Юнайтед
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Арсенал Арсенал
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Брайтон энд Хоув Альбион
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Фулхэм Фулхэм
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Вест Бромвич Альбион
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Бёрнли Бёрнли
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Лестер Сити
17:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
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Лестер Сити Лестер Сити
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
22:30
Эвертон Эвертон
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Тоттенхэм Хотспур
23:00
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Российские биатлонисты выступят на ЧМ под флагом СБР и гимном IBU 

News.ru и ещё 24 9 часов назад
Российские биатлонисты выступят на чемпионате мира под флагом СБР
Фото: РИА Новости
Российские биатлонисты выступят на Чемпионате мира в 2021 году под флагом СБР и гимном IBU (Международный союз биатлонистов). Кроме того, полное название Союз биатлонистов России на турнире использовать запретили, допустили только сокращённый вариант — RBU (Russian Biathlon Union), рассказали в пресс-службе IBU.
В документе говорится, что вместо триколора РФ на флагштоке разместят модифицированный монохромный логотип СБР (без надписи), а IBU, вместе с организаторами соревнований, изготовит символику за счёт РФ. ЧМ пройдёт в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

Российские спортсмены и персонал сборной РФ не смогут демонстрировать флаг РФ, любые национальные эмблемы или символы или название «Россия» на одежде, экипировке и личных вещах в любых официальных зонах проведения ЧМ IBU в течение двух лет, — передаёт IBU.

17 декабря 2020 года коллегия арбитров CAS в Лозанне лишила спортсменов из России возможности выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом и гимном своей страны до 16 декабря 2022 года. Помимо этого, Россия на два года потеряла право претендовать на проведение у себя Олимпийских игр и чемпионатов мира.
14 января CAS опубликовал мотивировочную часть решения, обвинив российские власти в сокрытии самого факта сокрытия допинговых схем. В РУСАДА не согласились с выводами суда, там заявили, что суждения основаны на неверной и односторонней оценке фактов. Санкции, наложенные CAS, в России назвали безосновательными и несправедливыми.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские теннисистки София Дмитриева и Алия Мердеева пожизненно дисквалифицированы за причастность к проведению договорных матчей. Такое решение приняло Международное теннисное агентство профессиональной этики (ITIA).
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