Наконец-то руководитель независимой группы Джонатан Тэйлор может выдохнуть. Его работа, связанная с расследованием дела о коррупции в Международном союзе биатлонистов (IBU), завершена. Юрист доказал, что бывший глава федерации Андрес Бессеберг все же защищал интересы России в допинговых вопросах.

Евгения Гараничева и Позже босс IBU рассказал, что расследование касается паспортов крови, а полиция приезжала вообще из-за чемпионата мира — 2017 в Хохфильцене, где федерация якобы покрывала россиян. В декабре 2018-го австрийцы добрались и до самих биатлонистов. Они устроили рейд на этапе в Хохфильцене, где допросили Антона Шипулина Александра Логинова . Правда, никаких обвинений так и не было предъявлено. Эта история больше про потрепанные нервы, чем про серьезное разбирательство.

Следом всплыл чемпионат мира — 2021. Предполагалось, что членам конгресса давали взятки. И, кстати, Бессеберг вместе с Реш в этом признавались. Но с оговоркой, что это никак не повлияло на итоги выборов. В этом году, если бы ничего не случилось, мировой форум прошел бы в Тюмени, а не в Поклюке. В какой-то момент это так выбесило IBU, что там решили провести свое независимое расследование. И вот, спустя два года оно закончилось.

The latest Letter of Response from Jonathan Taylor, Chair of @wada_ama's Compliance Review Committee, to @SebbeSamuelsson's 7 January Letter to Taylor: https://t.co/cyom1Hcq4I pic.twitter.com/GUBggqsqXj— Sports Integrity SII (@Sport_Integrity) January 8, 2019 В ноябре 2020-го Тэйлор впервые рассказал о докладе. Он заявил, что прежнее руководство IBU не передавало никому данные биологических паспортов российских биатлонистов, чтобы скрыть положительные допинг-случаи. Выдохнуть это не позволило. Юрист отметил, что нарушения в работе федерации все же были обнаружены. Насколько серьезные? Понять было невозможно. В кратком отчете говорилось не так много (про допросы и изучение документов), поэтому пришлось ждать до января. И вот дождались. Тэйлор так разошелся, что в итоге получилось 220 страниц.

Рассказываем вкратце самое интересное.

Альбина Ахатова, Комиссия обвинила Бессеберга в том, что он не убрал из IBU Александра Тихонова (был вице-президентом), когда на него завели уголовное дело, а также никак не отреагировал на его попытку дать взятку Реш за допинговые кейсы 2009 года ( Екатерина Юрьева Дмитрий Ярошенко ). В свою очередь, Тихонов все отрицает и даже готов пройти проверку на детекторе лжи.

Взятки бывший босс IBU получал в виде дорогих часов, поездок на охоту (за счет российской стороны), а также услуг проституток. Информаторы сообщили комиссии, что Бессеберг часто появлялся на официальных мероприятиях с переводчицами. Реш тоже это подтвердила. Они и оказывали ему интимные услуги. Правда, чиновник уверяет, что связи были не с переводчицами, а с другими девушками.

Большую роль в расследовании сыграл Родченков. Он заявил, что допинг в российском биатлоне был с 2005 по 2015 год. Спортсмены баловались ЭПО, стероидами и коктейлем «Дюшес», который он разработал. Занимался передачей «запрещенки» доктор команды Станислав Дмитриев и его сын. Их уволили, когда Ахатова, Ярошенко и Юрьева провалили допинг-тест. До этого все было нормально. Информатор WADA также рассказал, что существовала допинговая программа на чемпионате мира — 2011 в Ханты-Мансийске. А перед Сочи-2014 около 20 человек употребляли «Дюшес».

Самое главное в отчете — новые доказательства применения допинга российскими биатлонистами. Речь идет о кровяном. Комиссия выясняла, что спортсмены скрывали это пропуском допинг-тестов, неожиданным уходом из спорта, а также неправильным заполнением системы ADAMS. Сведения уже передали в Независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом (BIU). Там будут решать, стоит ли наказывать спортсменов. Тут и начнется самое интересное.

Продолжение следует…