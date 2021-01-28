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Бывший босс мирового биатлона покрывал русских. За это ему давали взятки и вызывали проституток 

Sport24 и ещё 10 3 часа назад
Итоги расследования Джонатана Тэйлора.
Наконец-то руководитель независимой группы Джонатан Тэйлор может выдохнуть. Его работа, связанная с расследованием дела о коррупции в Международном союзе биатлонистов (IBU), завершена. Юрист доказал, что бывший глава федерации Андрес Бессеберг все же защищал интересы России в допинговых вопросах.
История началась в 2018-м, когда австрийская полиция провела обыски в штаб-квартире IBU. Основанием для проверки послужила информация от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Он рассказал, что Бессеберг и его секретарь Николь Реш много лет получали взятки за сокрытие допинга у российских спортсменов.
Позже босс IBU рассказал, что расследование касается паспортов крови, а полиция приезжала вообще из-за чемпионата мира — 2017 в Хохфильцене, где федерация якобы покрывала россиян. В декабре 2018-го австрийцы добрались и до самих биатлонистов. Они устроили рейд на этапе в Хохфильцене, где допросили Антона Шипулина, Евгения Гараничева и Александра Логинова. Правда, никаких обвинений так и не было предъявлено. Эта история больше про потрепанные нервы, чем про серьезное разбирательство.
Следом всплыл чемпионат мира — 2021. Предполагалось, что членам конгресса давали взятки. И, кстати, Бессеберг вместе с Реш в этом признавались. Но с оговоркой, что это никак не повлияло на итоги выборов. В этом году, если бы ничего не случилось, мировой форум прошел бы в Тюмени, а не в Поклюке. В какой-то момент это так выбесило IBU, что там решили провести свое независимое расследование. И вот, спустя два года оно закончилось.
В ноябре 2020-го Тэйлор впервые рассказал о докладе. Он заявил, что прежнее руководство IBU не передавало никому данные биологических паспортов российских биатлонистов, чтобы скрыть положительные допинг-случаи. Выдохнуть это не позволило. Юрист отметил, что нарушения в работе федерации все же были обнаружены. Насколько серьезные? Понять было невозможно. В кратком отчете говорилось не так много (про допросы и изучение документов), поэтому пришлось ждать до января. И вот дождались. Тэйлор так разошелся, что в итоге получилось 220 страниц.
Рассказываем вкратце самое интересное.
Комиссия обвинила Бессеберга в том, что он не убрал из IBU Александра Тихонова (был вице-президентом), когда на него завели уголовное дело, а также никак не отреагировал на его попытку дать взятку Реш за допинговые кейсы 2009 года (Екатерина Юрьева, Альбина Ахатова, Дмитрий Ярошенко). В свою очередь, Тихонов все отрицает и даже готов пройти проверку на детекторе лжи.
Взятки бывший босс IBU получал в виде дорогих часов, поездок на охоту (за счет российской стороны), а также услуг проституток. Информаторы сообщили комиссии, что Бессеберг часто появлялся на официальных мероприятиях с переводчицами. Реш тоже это подтвердила. Они и оказывали ему интимные услуги. Правда, чиновник уверяет, что связи были не с переводчицами, а с другими девушками.
Большую роль в расследовании сыграл Родченков. Он заявил, что допинг в российском биатлоне был с 2005 по 2015 год. Спортсмены баловались ЭПО, стероидами и коктейлем «Дюшес», который он разработал. Занимался передачей «запрещенки» доктор команды Станислав Дмитриев и его сын. Их уволили, когда Ахатова, Ярошенко и Юрьева провалили допинг-тест. До этого все было нормально. Информатор WADA также рассказал, что существовала допинговая программа на чемпионате мира — 2011 в Ханты-Мансийске. А перед Сочи-2014 около 20 человек употребляли «Дюшес».
Самое главное в отчете — новые доказательства применения допинга российскими биатлонистами. Речь идет о кровяном. Комиссия выясняла, что спортсмены скрывали это пропуском допинг-тестов, неожиданным уходом из спорта, а также неправильным заполнением системы ADAMS. Сведения уже передали в Независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом (BIU). Там будут решать, стоит ли наказывать спортсменов. Тут и начнется самое интересное.
Продолжение следует…
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Комментарии 2
Биатлон , Видео , Александр Логинов , Григорий Родченков , Андрес Бессеберг , Александр Тихонов , Джонатан Тэйлор , Альбина Ахатова , Евгений Гараничев , Дмитрий Ярошенко , Антон Шипулин , Екатерина Юрьева , Всемирное антидопинговое агентство , РИА Новости
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