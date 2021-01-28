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Комиссия IBU установила причастность Тихонова и Кравцова к коррупционным нарушениям 

ТАСС и ещё 4 4 часа назад
IBU обвинила Тихонова и Кравцова в коррупционных нарушениях
Фото: ТАСС
Комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) пришла к выводу о причастности бывших президентов Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова и Александра Кравцова к нескольким случаям коррупционных нарушений. Об этом говорится в отчете комиссии, опубликованном пресс-службой IBU.
Комиссия утверждает, что Кравцов и Тихонов пытались купить голоса на выборах в конгресс IBU в 2014 году. Утверждения строятся на показаниях неназванного источника, который предоставил доступ к своей электронной почте. Он предоставил письмо, направленное нескольким федерациям-членам из балканского региона, в котором говорилось, что Союз биатлонистов России готов оказывать ежегодную поддержку странам данного региона при условии, что они поддержат российских кандидатов во время выборов в конгресс IBU 2014 года.
Также комиссия утверждает, что Тихонов пытался подкупить бывшего генерального секретаря IBU Николь Рёш. Согласно показаниям Рёш, во время сезона-2008/09 Тихонов предлагал ей в качестве взятки шкатулку с драгоценностями, чтобы она прекратила расследование допинговых дел, возбужденных IBU в отношении российских биатлонистов Екатерины Юрьевой, Альбины Ахатовой и Дмитрия Ярошенко.
Тихонов является четырехкратным олимпийским чемпионом, серебряным призером зимних Олимпийских игр 1968 года в Гренобле, 11-кратным чемпионом мира, 15-кратным чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР (1978). Занимал должности президента (1996-2008) и вице-президента (2008-2010) СБР, а также первого вице-президента IBU (2002-2009).
Кравцов с 2009 года возглавляет Центр спортивной подготовки сборных команд России. Он был главой российской спортивной делегации на Олимпийских играх 2014 года в Сочи и президентом Союза биатлонистов России с 2014 по 2018 год. В настоящее время находится под следствием в рамках уголовного дела о растрате.
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Комментарии 2
Биатлон , Александр Кравцов , Александр Тихонов , Дмитрий Ярошенко , Екатерина Юрьева
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