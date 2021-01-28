Шубенков назвал «наглой клеветой» сообщения о приеме допинга 

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков заявил в Instagram, что никогда не употреблял запрещенные препараты и назвал «наглой клеветой» информации об обнаружении в его допинг-пробе фуросемида.
Как сообщал «Рамблер», ранее источник, близкий к Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщил, что Шубенков сдал положительный допинг-тест и пытался замаскировать запрещенное вещество, приняв фуросемид.
Сам спортсмен выступил с опровержением этой информации.
«На протяжении всей своей карьеры я никогда не использовал запрещенку для подготовки, никогда никого не обманывал. Вся информация про то, что я употреблял фуросемид, и что его обнаружили в пробе — это наглая клевета, выдуманная безымянным «источником»!» — отметил он.
При этом Сергей Шубенков подтвердил получение письма от независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU), обратив при этом внимание, что «не подвергнут никаким ограничениям и тренируется в обычном режиме».
« [Письмо] вообще ни разу не про фуросемид. Раскрывать детали этого конфиденциального письма я пока не могу из юридических соображений», — заявил легкоатлет.