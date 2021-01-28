Шубенков назвал «наглой клеветой» сообщения о приеме допинга 

«На протяжении всей своей карьеры я никогда не использовал запрещенку для подготовки, никогда никого не обманывал. Вся информация про то, что я употреблял фуросемид, и что его обнаружили в пробе — это наглая клевета, выдуманная безымянным «источником»!» — отметил он.