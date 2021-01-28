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«Наш спорт — шапито». Подчуфарова покинула Россию со скандалом, а теперь хочет вернуться 

Чемпионат.com 3 часа назад
Российский биатлон порой преподносит удивительные сюжеты.
Осенью 2019 года биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение выступать за сборную Словении. Расставание с российской командой получилось скандальным: Ольга раскритиковала тренеров сборной, да и весь наш спорт в целом. С тех пор прошло чуть больше года, и вот пришло время возвращаться: спортсменка объявила, что не сможет завершить процедуру получения нового гражданства, не будет выступать за Словению и постарается вернуться в сборную России.
Но нужна ли сборной России Ольга Подчуфарова?

Трагедия в миниатюре

История Ольги Подчуфаровой — это трагедия нашего биатлона в миниатюре.
Ольга дебютировала на Кубке мира в 20 лет. В 21 год съездила на Олимпиаду в Сочи, где выступила только в индивидуальной гонке. А уже через полгода закрепилась в основной сборной и сходу стала одним из лидеров команды. В Подчуфаровой видели надежду российского биатлона, лидера нового поколения спортсменок, новую Пылёву или Зайцеву. Но что-то пошло не так.
На высоком уровне Подчуфарова провела три неполных сезона. На чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене она помогла команде взять бронзу в смешанной эстафете, но эта медаль стала последним большим успехом российской биатлонистки на сегодняшний день.
В сезоне-2017/18 Подчуфарова уже была далека от своих оптимальных кондиций. Тренеры то ли загоняли, то ли недоработали, то ли просто не нашли подход — до сих пор непонятно.
Факт в том, что весной 2018-го Подчуфарова обрушилась с критикой на тренерский штаб и методику работы в сборной России. Ольга говорила, что в команде «нет человеческого отношения к спортсменам» и что «всё пропитано каким-то лицемерием». А затем объявила о завершении спортивной карьеры в 25 лет, не исключив при этом возможности своего возвращения.

«Не хочу быть грустным клоуном»

В августе 2019-го Подчуфарова заговорила о желании вернуться в большой биатлон. Но, как выяснилось через пару месяцев, не в сборную России, а в команду Словении.
Отношение к этому переходу было неоднозначным. Одни жалели об уходе потенциально сильной спортсменки, другие считали, что у неё нет будущего. А сама Ольга, уезжая из России, взорвала ситуацию скандальным высказыванием о российском биатлоне и спорте в целом. Прочитать его полностью можно по ссылке. Но самый эмоциональный момент — ниже.
«В восприятии болельщиков весь наш спорт — это шоу для вечерних посиделок или подобие циркового представления. В какой-то момент я тоже поняла, что наш спорт, это всё — шапито. Но я не хочу быть в нём грустным клоуном. И потому меняю вектор. Мы, спортсмены, этот самый шоу-момент проживаем как жизнь, а потому ценность этого момента для нас высока».
В самом переходе ничего зазорного нет. Спортсмены, как и все люди, всегда ищут более комфортные и привлекательные условия. Ольге их предложили в Словении — ну и хорошо.
Видимо, там спортсмены — не грустные клоуны.

«Всё с крахом провалилось»

Вот только выступить за Словению у Подчуфаровой так и не вышло. Интерес, понятное дело был обоюдным, но помешали некие ограничения законодательства Евросоюза. Ольга за два года приняла участие в нескольких неофициальных стартах, но паспорт так и не получила.
26 января Ольга на своей странице в «Инстаграме» написала, что хочет вернуться в сборную России.
«Я поставила на кон абсолютно всё, и это самое «абсолютно всё» с крахом провалилось. Теперь я просто стараюсь фокусироваться на своих следующих шагах. Действительно, за это время я лишь убедилась в том, что где бы я ни была, какие бы обстоятельства ни сопровождали меня, я хочу прогрессировать и становиться лучше в любимом деле и как спортсменка, и как человек, поэтому я буду продолжать спортивную карьеру в России. Я приложу все усилия, чтобы снова квалифицироваться в команду и вернуться на международную арену в следующем году».
Ольге можно посочувствовать в том, что ей не удалось реализовать свои планы по развитию карьеры. Вряд ли бы кто-то был сильно опечален, если бы Подчуфарова стала новой Домрачевой или Кузьминой. Наверняка за неё болели бы в России, даже если бы она обыгрывала россиянок.
Но теперь она вернулась к тому, от чего ушла в 2019 году.
Тогда говорила, что не хочет быть грустным клоуном. Неужели передумала?

«Предателей не принимаем!»

Отношение к возможному возвращению Подчуфаровой в Россию не однозначно.

«Я не поддерживаю её возвращение в сборную. Пусть попадает, конечно, но я сомневаюсь, что девчонки тренер будут очень рады её возвращению. Предателей не принимаем!» — наиболее радикальную позицию высказала олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

Председатель центрального комитета партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин призвал Подчуфарову сначала извиниться перед народом и общественностью за побег из России.

«Ой, какая незадача! Биатлонистке Ольге Подчуфаровой отказали в получении словенского гражданства! Придётся теперь стараться в немытую и нечищеную сборную России отбираться! Через силу и преодолевая брезгливость, видимо», — поиронизировал Дмитрий Губерниев.

Впрочем, взвешенных мнений значительно больше. Все они сводятся примерно к одному: не надо драматизировать ситуацию, надо дать Ольге шанс, а дальше всё зависит от неё.
Нужна ли сборной России Подчуфарова? Прямо сейчас — нет. Но кто знает, как изменится ситуация, скажем, через два года. Ольга — опытный боец, а наша женская команда хоть и в целом стабильна, звёзд с неба не хватает. Подчуфарова в своей лучшей форме ей точно не помешает.
Главное, чтобы самой спортсменке захотелось по-настоящему вернуться в российский биатлон. Если будут результаты, то про «шапито» и «грустных клоунов» все забудут.
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Комментарии 48
Биатлон , Максим Сурайкин , Ольга Подчуфарова , Дмитрий Губерниев , ЕС , СБОРНАЯ РОССИИ
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