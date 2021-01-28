Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов пытался подкупить бывшего генсека Международного союза биатлонистов (IBU) Николь Реш, чтобы закрыть допинговые дела в отношении российских биатлонистов Екатерины Юрьевой, Альбины Ахатовой и Дмитрия Ярошенко. С таким обвинением выступила Николь Реш, ее слова приводятся в отчете о расследовании, которое провела независимая комиссия IBU.
«В 2008 или 2009 году Тихонов предложил мне шкатулку с драгоценностями в обмен на то, чтобы я не расследовала дела о допинге в России», — цитирует документ РБК.
По словам Реш, Тихонов поставил коробку на стол и сказал, что в ней находятся ценные вещи, а дела о допинге «не так важны». Содержимое коробки она не видела, потому что президент СБР ее не открывал.
Экс-генсек IBU утверждает, что сразу же сообщила об инциденте Андерсу Бессебергу, занимавшему пост президента IBU. Он поговорил с Тихановым, и никаких санкций в отношении него не последовало.
В комментарии ТАСС Тихонов отверг обвинения, заявив, что никогда не пытался никого подкупить.
«Когда я был президентом [Союза биатлонистов России], у нас было достаточно медалей. 78 медалей! Поэтому это абсурд, что мне необходимо было кого-то подкупать», — сказал экс-чиновник.
Как сообщал «Рамблер», ранее независимая комиссия IBU под руководством английского юриста Джонатана Тэйлора признала вину экс-президента организации Андерса Бессеберга и бывшего генерального секретаря Николь Реш в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов. Расследование началось в 2018 году после показаний информатора WADA Григория Родченкова.