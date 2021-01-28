«В 2008 или 2009 году Тихонов предложил мне шкатулку с драгоценностями в обмен на то, чтобы я не расследовала дела о допинге в России», — цитирует документ РБК.

По словам Реш, Тихонов поставил коробку на стол и сказал, что в ней находятся ценные вещи, а дела о допинге «не так важны». Содержимое коробки она не видела, потому что президент СБР ее не открывал.

Экс-генсек IBU утверждает, что сразу же сообщила об инциденте Андерсу Бессебергу, занимавшему пост президента IBU. Он поговорил с Тихановым, и никаких санкций в отношении него не последовало.

В комментарии ТАСС Тихонов отверг обвинения, заявив, что никогда не пытался никого подкупить.

«Когда я был президентом [Союза биатлонистов России], у нас было достаточно медалей. 78 медалей! Поэтому это абсурд, что мне необходимо было кого-то подкупать», — сказал экс-чиновник.