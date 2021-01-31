Три биатлониста с ЧЕ пополнят сборную России на ЧМ 

Состав сборной России по биатлону, которой в феврале предстоит выступать на чемпионате мира в словенской Поклюке, пополнят три спортсмена, выступающие сейчас на чемпионате Европы в польском Душники-Здруй. Об этом рассказал главный тренер сборной России Валерий Польховский

Программа чемпионата мира обширная, и далеко не все спортсмены полностью её проведут, ротация точно будет, — цитирует Польховского пресс-служба СБР.

Главный биатлонный турнир сезона начнётся 10 февраля 2021 года со смешанной эстафеты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские биатлонисты выступят на чемпионате мира под флагом СБР и с гимном IBU (Международный союз биатлонистов). Кроме того, полное название «Союз биатлонистов России» на турнире использовать запретили, допустили только сокращённый вариант — RBU (Russian Biathlon Union). Вместо триколора РФ на флагштоке разместят модифицированный логотип СБР.