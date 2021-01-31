Губерниев назвал позором выступление российских биатлонистов на ЧЕ 

«Это позор, что впервые с 1995 года мы не выиграли золото чемпионата Европы, у нас очень сильный состав», — сказал Губерниев.

Он отметил, что сложности мужчин еще можно объяснить, тем что «некому бежать кроме тройки Логинов — Латыпов — Елисеев».

Однако женщины, по мнению комментатора, не показали всего, что могли из-за непрофессионализма наставников.

«А что женщины? Выбор Шевниной, это как?! У нас есть Гербулова, Васнецова, Носкова, Шевченко! А бежит неготовая Шевнина… Эстафету проиграли тренеры, они поступили неправильно и непрофессионально. Ни одного золота с таким составом — позор».

Губерниев также добавил, что тренеры почему-то не наши замену Поршневу, который жаловался, что устал.