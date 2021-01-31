Губерниев назвал позором выступление российских биатлонистов на ЧЕ 

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жестко раскритиковал тренеров сборной России за феноменальный провал на чемпионате Европы по биатлону.
«Это позор, что впервые с 1995 года мы не выиграли золото чемпионата Европы, у нас очень сильный состав», — сказал Губерниев.
Он отметил, что сложности мужчин еще можно объяснить, тем что «некому бежать кроме тройки Логинов — Латыпов — Елисеев».
Однако женщины, по мнению комментатора, не показали всего, что могли из-за непрофессионализма наставников.
«А что женщины? Выбор Шевниной, это как?! У нас есть Гербулова, Васнецова, Носкова, Шевченко! А бежит неготовая Шевнина… Эстафету проиграли тренеры, они поступили неправильно и непрофессионально. Ни одного золота с таким составом — позор».
Губерниев также добавил, что тренеры почему-то не наши замену Поршневу, который жаловался, что устал.
Ранее «Рамблер» сообщал, что сборная России впервые с 1995 года осталась без золотых медалей на чемпионате Европы по биатлону.