Губерниев назвал экс-тренера сборной России по биатлону «слабаком» 

«Получается, что нельзя высказывать собственное мнение на центральном телевидении. И слабым спортсмена нельзя назвать, дескать, оскорбление это. Дяденька Аликин, вы тоже слабак. Ума палата, дяденька», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.