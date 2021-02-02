Губерниев: очень хочу поработать в каком-нибудь проекте с Загитовой 

"Конечно. Но я очень хочу поработать в каком-нибудь проекте с Загитовой уже, так сказать, zusammen, вместе, together, по-английски говоря. Как по-французски «вместе», я не знаю. В общем, так сказать, sur le pont d'Avignon. Поэтому, может быть, единственное, что ей кто-то скажет, что я, так сказать, уже староват для того, чтобы вместе работать с Загитовой, но с другой стороны, где она, та молодежь?" — заявил Губерниев в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff.
"Видно, что ей самой это было интересно, но я к ней подошел на ледовом шоу, которое я вел в Москве на «ЦСКА-Арене». Я к ней потом подошел, и группа исступленных женщин с трибун заорали мне: «Отойди от нее!» То есть они ждали момента, чтобы я к ней подошел, чтобы заорать «Отойди от нее». Это фантастика! Я люблю вас! Я говорю: «Алин, ну насчет, там…», она: «Нет-нет, у меня все нормально». Она еще немножко просто стесняется", — добавил комментатор.