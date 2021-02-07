Российские биатлонисты успешно сдали тесты на коронавирус перед чемпионатом мира

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ТАСС, 7 февраля. Российская команда в полном составе прошла тестирование на коронавирус, положительных результатов зафиксировано не было. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

"Это обязательная процедура перед началом соревнований, которую накануне прошли не только спортсмены, но и тренерский состав, и обслуживающий персонал, — сказал главный тренер национальной команды Валерий Польховский . — Результаты тестов у всех отрицательные, никаких препятствий к участию в чемпионате мира ни у кого нет. Следующий шаг — получение аккредитаций участников, этим мы займемся в ближайшее время".

Российские биатлонисты на предстоящем чемпионате мира выступят без государственных символов в связи с действующими с середины декабря санкциями Всемирного антидопингового агентства . На чемпионате мира биатлонисты будут выступать в качестве команды СБР, однако использовать можно будет только английскую аббревиатуру федерации — RBU (Russian Biathlon Union). Вместо российского триколора на флагштоках будет использоваться монохромный логотип СБР.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.