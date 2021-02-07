Российские биатлонисты успешно сдали тесты на коронавирус перед чемпионатом мира

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1 февраля

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Бетис
Бетис
1 0
Осасуна Осасуна
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3 из 4
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Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Арсенал Арсенал
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
2 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
9 0
Саутгемптон Саутгемптон
3 февраля

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3 из 5
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Фулхэм
Фулхэм
0 2
Лестер Сити Лестер Сити
Бёрнли
Бёрнли
0 2
Манчестер Сити Манчестер Сити
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1 2
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1 из 1
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Тоттенхэм Хотспур
0 1
Челси Челси
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1 из 1
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1 из 1
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3 из 4
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Леванте
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Эльче
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Шальке-04
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Майнц
Майнц
1 0
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3 из 5
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Астон Вилла
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Арсенал Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
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Бёрнли
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Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
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Арминия
Арминия
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Лестер Сити Лестер Сити
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Лидс Юнайтед
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Реал Мадрид
Реал Мадрид
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Сельта
Сельта
23:00
Эльче Эльче
12 февраля

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РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
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Гранада
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Атлетико М Атлетико М
Севилья
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Эйбар
Эйбар
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Вальядолид Вальядолид
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Боруссия Д
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Хоффенхайм Хоффенхайм
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Фрайбург Фрайбург
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Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
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Бёрнли Бёрнли
Манчестер Сити
Манчестер Сити
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Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
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Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Реал Мадрид
Реал Мадрид
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Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
20:30
Осасуна Осасуна
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Айнтрахт Ф
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Кёльн Кёльн
Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Боруссия М Боруссия М
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Саутгемптон
Саутгемптон
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Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Арсенал
Арсенал
19:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
15 февраля

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Кадис
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Атлетик Б Атлетик Б
15 февраля

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Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
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Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Челси
Челси
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед

У российских биатлонистов не выявлено случаев заражения COVID-19 перед стартом ЧМ 

ТАСС и ещё 7 17 часов назад
Российские биатлонисты успешно сдали тесты на коронавирус перед чемпионатом мира
Фото: Sports.ru
ТАСС, 7 февраля. Российская команда в полном составе прошла тестирование на коронавирус, положительных результатов зафиксировано не было. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
"Это обязательная процедура перед началом соревнований, которую накануне прошли не только спортсмены, но и тренерский состав, и обслуживающий персонал, — сказал главный тренер национальной команды Валерий Польховский. — Результаты тестов у всех отрицательные, никаких препятствий к участию в чемпионате мира ни у кого нет. Следующий шаг — получение аккредитаций участников, этим мы займемся в ближайшее время".
В мужскую и женскую команду вошло по шесть спортсменов: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.
Российские биатлонисты на предстоящем чемпионате мира выступят без государственных символов в связи с действующими с середины декабря санкциями Всемирного антидопингового агентства. На чемпионате мира биатлонисты будут выступать в качестве команды СБР, однако использовать можно будет только английскую аббревиатуру федерации — RBU (Russian Biathlon Union). Вместо российского триколора на флагштоках будет использоваться монохромный логотип СБР.
Чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.
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Комментарии
Биатлон , Александр Логинов , Ирина Казакевич , Эдуард Латыпов , Матвей Елисеев , Ульяна Кайшева , Лариса Куклина , Антон Бабиков , Евгений Гараничев , Светлана Миронова , Татьяна Акимова , Евгения Павлова , Валерий Польховский , Всемирное антидопинговое агентство , ИТАР-ТАСС
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