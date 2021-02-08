Губерниев посоветовал Быстрову и Семенович сменить пол 

"Может, они не поделили меня? Думаю, Быстрову надо нарастить грудь. Хочу им посоветовать сменить пол. Будут Владимир Семенович и Анна Быстрова. Будут вместе выступать в "Ледниковом периоде", — передает слова Губерниева "СЭ".