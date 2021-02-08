Губерниев посоветовал Быстрову и Семенович сменить пол 

Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал конфликт между футболистом Владимиром Быстровым и экс-фигуристкой Анной Семенович.
Напомним, в одном из интервью Быстров заявил, что если бы Семенович захотела остаться фигуристкой, то "отрезала бы сиськи".
"Может, они не поделили меня? Думаю, Быстрову надо нарастить грудь. Хочу им посоветовать сменить пол. Будут Владимир Семенович и Анна Быстрова. Будут вместе выступать в "Ледниковом периоде", — передает слова Губерниева "СЭ".
Ранее Губерниев эмоционально отреагировал на открытое письмо ветеранов биатлона.