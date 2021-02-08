В нем они попросили Губерниева прекратить словесные нападки и оскорбления спортсменов и тренеров национальной команды.

«Дмитрий! Мы искренне признательны вам за вашу работу и много лет уважали ваш талант журналиста и артиста. Однако в последние годы вы начали любить себя в спорте, больше чем в спорт в себе, что отражается на качестве ваших репортажей», — написали они.

Подписанты высказали мнение, что миллионы любителей спорта ненавидят Губерниева из-за его высказываний и постоянного самолюбования, а его уничижительные высказывания о ветеранах и действующих спортсменах не способствуют пропаганде патриотизма и любви к спорту и здоровому образу жизни у подрастающего поколения.