Губерниев жестко ответил «доносчикам-ветеранам» биатлона 

Телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал обвинения в неэтичном поведении, которые ему выдвинули ветераны отечественного биатлона. В своем Telegram-канале журналист назвал обращение «коллективным донсом».

Ранее группа ветеранов спорта во главе с четырехкратным олимпийским чемпионом Александром Тихоновым написала открытое письмо, в котором поблагодарила Губерниева за работу и попросила прекратить «словесные нападки и оскорбления» в адрес действующих спортсменов и тренеров национальной команды, а также их предшественников. Авторы письма отметили, что в неэтичном поведении комментатора также обвиняет большинство болельщиков.

«Ваши эмоциональные и необдуманные высказывания создают негативный имидж российскому телевидению и спортивной журналистике не только в нашей стране, но и за рубежом», — говорится в письме (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

В преддверии чемпионата мира по биатлону ветераны попросили Губерниева оградить их и поклонников спорта от очередной порции оскорблений. Под документом подписались Александр Тихонов, Александр Привалов , Юрий Колмаков, Анатолий Алябьев, Геннадий Ковалёв и другие.

Комментатор оперативно отреагировал на письмо, сравнив его с травлей «Ахматовой и Зощенко, Сахарова и Пастернака». По его словам, «жанр коллективного доноса жив».

«Враньё! Только вам меня не сожрать, подавитесь, мои дорогие доносчики-ветераны…», — написал Губерниев.

Он также подчеркнул, что двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев опроверг свою подпись под письмом.