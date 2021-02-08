Губерниев заявил о стыде за ветеранов биатлона

«Мне ужасно стыдно за тех, кто всё это инициировал. Сплошное враньё, лицемерие, перевирание фактов. У меня честная работа. Таким людям меня не сожрать. Со мной страна! А за ними — доносы, враньё и в конечном счёте смех и одновременно жалость», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».