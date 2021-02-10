Ишмуратова о лишении биатлонистов флага: Россия позволила себя растоптать

"Очень обидно за то, что мы дожили до такой ситуации, когда даже не можем представлять свою страну. Однако, слава богу, фамилии у наших спортсменов звучные и запоминающиеся. Ведь когда их объявляют, поклонники биатлона сразу понимают: вот атлет из России!