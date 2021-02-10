Российские биатлонистки отправились с подарками к генералу НАТО

Женская сборная России по биатлону использовала тренажерный зал на базе НАТО при подготовке к чемпионату мира в словенской Поклюке. Об этом рассказал старший тренер команды Михаил Шашилов.

По его словам, в первые дни подготовки к первенству у россиян возникли проблемы, так как в Поклюке не все было готово.

«Сначала пускали только на туристическую трассу, бани закрыты, тренажерный зал — закрыт», — рассказал Шашилов.

В связи с этим было принято решение обратиться к руководству расположенной рядом военной базы НАТО.