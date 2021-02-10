Российские биатлонистки отправились с подарками к генералу НАТО

Женская сборная России по биатлону использовала тренажерный зал на базе НАТО при подготовке к чемпионату мира в словенской Поклюке. Об этом рассказал старший тренер команды Михаил Шашилов.
По его словам, в первые дни подготовки к первенству у россиян возникли проблемы, так как в Поклюке не все было готово.
«Сначала пускали только на туристическую трассу, бани закрыты, тренажерный зал — закрыт», — рассказал Шашилов.
В связи с этим было принято решение обратиться к руководству расположенной рядом военной базы НАТО.
«Встретился с целым генералом, подписали им наши календари новогодние, разную сувенирку привезли, посидели-поговорили-пообщались. Нашли в итоге общий язык, пошли нам навстречу. Пустили в армейский тренажёрный зал, большое спасибо могу им сказать от себя и от команды», — сказал он.
ЧМ в Поклюке стартует 10 февраля. В первой гонке турнира — смешанной эстафете — от России примут участие Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.