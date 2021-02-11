К российской биатлонистке нагрянул допинг-контроль в 7 утра 

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала в Instagram , что рано утром к ней заявились допинг-офицеры. Неожиданный визит контролеров, по ее словам, не смог испортить день.

Спортсменка, которая в настоящее время находится на чемпионате мира в городе Поклюке в Словении, выложила короткое видео в сториз соцсети. В ролике Куклина сидит с маской на лице и обращается к подписчикам.

«Время 7 утра. Как вы думаете, где я сижу уже? На допинг-контроле. Надеюсь, что утро все равно хорошее. Желаю всем хорошего дня и позитива», — заявила биатлонистка.

В следующем видео, которое было снято на прогулке по заснеженному лесу, Куклина заявила, что неожиданный визит допинг-офицеров не смог испортить ей утро. О результатах сданных анализов пока ничего не известно.

В декабре прошлого года, как сообщал «Рамблер», стало известно, что члена сборной России по биатлону Юрия Шопина исключили из национальной команды на год за скандал, устроенный допинг-офицеру в якутском городе Алдан. Инцидент произошел в середине октября. После очередной упорной тренировки Шопин решил снять напряжение при помощи алкоголя. Возлияния затянулись, и, когда рано утром в дверь к биатлонисту постучал допинг-офицер, спортсмен еще не протрезвел.

Биатлонист встретил контролера слишком агрессивно, что нашло отражение в отчете офицера. При этом до сих пор не известно, прошел ли Шопин обязательный допинг-тест или нет. Журналисты надеются, что биатлонист все-таки сдал анализы, поскольку в противном случае ему грозит отстранение от участия на международных турнирах на четыре года.