Норвежский этап Кубка мира по биатлону отменили

С 18 по 21 марта в норвежском Холменколлене должен был пройти финальный этап Кубка мира по биатлону сезона-2020/21. Ситуация с коронавирусом внесла изменения в планы Международного союза биатлонистов (IBU).

Руководство IBU выразило сожаления в том, что соревнования в Холменколлене отменяются второй год подряд. Как отмечается на официальном сайте организации, для каждого этапа соревнований предусматриваются альтернативные места проведения на случай усиления ограничений из-за COVID-19. Оргкомитет Кубка мира будет искать альтернативное место проведения финала Кубка мира по биатлону.

Также IBU отменила этап Кубка мира сезона 2021/22 в белорусских Раубичах. Он должен был пройти в марте следующего года. Как сообщает « Советский спорт », это решение было принято из-за текущей политической ситуации в Белоруссии.

Отмечается, что на четырех огневых рубежах он ни разу не промахнулся. Эта медаль стала первой для российской сборной в личных гонках Кубка мира с февраля прошлого года.