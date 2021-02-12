СБР раскритиковал IBU за запрет использовать флаг на ЧМ 

Союз биатлонистов России не согласен с ограничением на использование своего названия и логотипа во время чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

В декабре, как сообщал «Рамблер», Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил Российское антидопинговое агентство статуса соответствия и запретил до декабря 2022 года российским спортсменам выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

Вчера Международный союз биатлонистов (IBU) ограничил использование во время чемпионата мира по биатлону названия «Союз биатлонистов России» и утвердил использование логотипа СБР без изображения флага России. Сегодня в СБР сообщили о несогласии с этим и направлении официального письма IBU по данному вопросу.

«IBU в своих требованиях выходит за рамки предписаний CAS. Требования IBU чрезмерны и не соответствуют правовой и реальной ситуации, сформированной решением CAS», — считают в СБР.

Также в письме Союз биатлонистов России указал на то, что IBU нарушает еще и собственные основополагающие документы. В СБР выразили надежду на то, что удастся найти компромиссное решение, которое устроит все стороны.