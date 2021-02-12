Фуркад поддержал Большунова в конфликте с финским лыжником

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Матч-центр
6 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
2 2
Гранада Гранада
Уэска
Уэска
1 2
Реал Мадрид Реал Мадрид
Эльче
Эльче
2 2
Вильярреал Вильярреал
6 февраля

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
0 2
Вольфсбург Вольфсбург
Байер
Байер
5 2
Штутгарт Штутгарт
Шальке-04
Шальке-04
0 3
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
6 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
1 0
Арсенал Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
3 2
Саутгемптон Саутгемптон
Бёрнли
Бёрнли
1 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
7 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4 1
Кадис Кадис
Атлетик Б
Атлетик Б
1 1
Валенсия Валенсия
Осасуна
Осасуна
2 1
Эйбар Эйбар
7 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
1 3
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
7 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
2 0
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0 0
Лестер Сити Лестер Сити
Ливерпуль
Ливерпуль
1 4
Манчестер Сити Манчестер Сити
8 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
2 2
Сельта Сельта
8 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
9 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
2 0
Хетафе Хетафе
12 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
3 1
Эльче Эльче
12 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 1
Аугсбург Аугсбург
13 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
16:00
Атлетико М Атлетико М
Севилья
Севилья
18:15
Уэска Уэска
Эйбар
Эйбар
20:30
Вальядолид Вальядолид
13 февраля

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Байер
Байер
17:30
Майнц Майнц
Вердер
Вердер
17:30
Фрайбург Фрайбург
Штутгарт
Штутгарт
17:30
Герта Герта
13 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
15:30
Ливерпуль Ливерпуль
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Бёрнли Бёрнли
Манчестер Сити
Манчестер Сити
20:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
14 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Хетафе
Хетафе
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Реал Мадрид
Реал Мадрид
18:15
Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
20:30
Осасуна Осасуна
14 февраля

Бундеслига

2 из 2
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Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Кёльн Кёльн
Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Боруссия М Боруссия М
14 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
15:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Арсенал
Арсенал
19:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
15 февраля

Испанская Примера

1 из 1
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Кадис
Кадис
23:00
Атлетик Б Атлетик Б
15 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Бавария
Бавария
22:30
Арминия Арминия
15 февраля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
21:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Челси
Челси
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
17 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
21:00
Атлетико М Атлетико М
17 февраля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
21:00
Фулхэм Фулхэм
Эвертон
Эвертон
23:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
19 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
23:00
Хетафе Хетафе
19 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Арминия
Арминия
22:30
Вольфсбург Вольфсбург
19 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
20 февраля

Испанская Примера

3 из 4
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Эльче
Эльче
16:00
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
18:15
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
20:30
Сельта Сельта
20 февраля

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Унион Унион
Кёльн
Кёльн
17:30
Штутгарт Штутгарт
Боруссия М
Боруссия М
17:30
Майнц Майнц
20 февраля

Английская Премьер-лига

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Саутгемптон
Саутгемптон
15:30
Челси Челси
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
20:30
Эвертон Эвертон

Биатлонист Фуркад поддержал Большунова в конфликте с финским лыжником 

Газета.Ru и ещё 2 10 часов назад
Фуркад поддержал Большунова в конфликте с финским лыжником
Фото: Газета.Ru
Французский биатлонист Симон Фуркад высказался о конфликте российского лыжника Александра Большунова с финном Йони Мяки, передает Sport24.
На последней прямой эстафетной гонки на шестом этапе Кубка мира в Лахти финн подрезал россиянина. В ответ Большунов отмахнулся и ударил его палкой, а после финиша врезался в соперника. За неспортивное поведение команда россиянина была дисквалифицирована.
«Если бы Большунов был первым, то он дал шанс финну посоревноваться, встав на свою линию. Финн имел право на это, но он поступил не очень честно. Правила есть правила. Но их можно немного изменить», — сказал Фуркад.
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