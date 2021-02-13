Экхофф выиграла спринт на ЧМ

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей спринтерской гонки у женщин на чемпионате мира по биатлону в Поклюке. Она пробежала 7,5 км дистанции за 21 минуту и 18,7 секунды.
Ставшая второй француженка Анаис Шевалье-Буше отстала от победительницы на 12 секунд. Бронза у представительницы Белоруссии Анны Солы (+14,4).
Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, показавшее время 22 минуты и 38,3 секунды — 19-е место.
Чемпионат мира по биатлону. Поклюка (Словения) Женщины. Спринт, 7,5 км 1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 21.18,7 (0 штрафных кругов);
2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — +12,0 (1);
3. Анна Сола (Белоруссия) — +14,4 (0)…
19. Ирина Казакевич (Россия) — +1.19,6 (1)…
36. Ульяна Кайшева (Россия) — +1.56,3 (2)…
51. Евгения Павлова (Россия) — +2.27,0 (2)…
64. Светлана Миронова (Россия) — +3.05,5 (6)…