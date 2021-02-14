В Швеции и Норвегии потребовали ужесточить наказание для российских спортсменов 

«Я согласен с Себастьяном. Им все сошло с рук, санкции обходятся слишком дешево. Можно было запретить им много разных вещей. У них могло быть меньше стартовых мест. Многое можно было бы ужесточить. Наказание, которое они получили, — пожалуй, самое мягкое из возможных», — считает он.