В Швеции и Норвегии потребовали ужесточить наказание для российских спортсменов 

Известные биатлонисты из Швеции и Норвегии заявили, что сборная России понесла недостаточное наказание за допинг. Они предложили ужесточить санкции, в частности, сократить количество стартовых мест для россиян. Об этом пишет норвежское издание Dagbladet.
С 10 по 21 февраля в словенской Поклюке проходит чемпионат мира по биатлону. Наша сборная выступает под названием «команда Союза биатлонистов России» (СБР). Разрешено использовать только английскую аббревиатуру национальной федерации — RBU. Вместо триколора на форме спортсменов размещен флаг с монохромным логотипом СБР.
Однако соперники россиян из Швеции и Норвегии считают это наказание "жалким" и пытаются избавиться от конкурентов. Один из самых ярых критиков России, шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что санкции в отношении россиян слишком слабы.
«Если честно, считаю это жалким правилом. Что это на самом деле значит? На экранах будет написано RBU, хотя все знают, что это Россия. И это штраф? Ничего подобного», — возмутился Самуэльссон в интервью.
Такого же мнения придерживается норвежец Йоханнес Бё.
«Я согласен с Себастьяном. Им все сошло с рук, санкции обходятся слишком дешево. Можно было запретить им много разных вещей. У них могло быть меньше стартовых мест. Многое можно было бы ужесточить. Наказание, которое они получили, — пожалуй, самое мягкое из возможных», — считает он.
В декабре 2020 года вступили в силу санкции WADA в отношении России. Два года наши спортсмены не смогут использовать флаг, надпись «Россия», другую государственную символику на международных соревнованиях по биатлону.
Ранее «Рамблер» сообщал, что итальянский биатлонист рассказал о сложностях общения с русскими.