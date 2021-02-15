Губерниева попросили покинуть пресс-центр на ЧМ-2021

Российского телекомментатора Дмитрия Губерниева не пустили в пресс-центр на чемпионате мира по биатлону-2021 в словенской Поклюке.
Губерниев пришел к пресс-центру с просьбой дать ему одну чашку чая, но комментатора не пустили внутрь из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.
«Все журналисты должны использовать маски, а интервью берутся при помощи длинных штативов. В новом пресс-центре между столами не так много места, и не всем позволяется там сидеть.
Он (Губерниев — Sports.ru) успел взять чашку чая перед тем, как его попросили выйти», — рассказали в эфире норвежского телеканала NRK.