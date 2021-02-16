Польховский сравнил ситуацию со сборной с шоу «Пусть говорят»

«Прежде чем принять решение, я советуюсь со старшими тренерами, решение мы принимаем после, — цитирует ТАСС Польховского. — Места внизу были, есть и сейчас, но никто туда ехать не захотел. Все знали: кто хочет — езжайте, но все посчитали, что здесь будет лучше. Откуда теперь все эти разговоры, понятия не имею, ко мне никто не подходил с перемещением. Так что это все разговоры. Как в передаче «Пусть говорят».