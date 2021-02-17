IBU отказался пересматривать решение о названии сборной России

Сборная России выступает на турнире под названием RBU (Russian Biathlon Union) и использует вместо флага монохромный логотип Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее СБР пытался оспорить эти ограничения, так как в решении Спортивного арбитражного суда (CAS) не запрета на использование цветов российского флага и слово Россия в названии команды.