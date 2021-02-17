Дебютант Халили обошел всех лидеров сборной России на ЧМ

Безупречная стрельба принесла 22-летнему Кариму лучший результат в карьере!

Дебютант взрослого чемпионата мира Карим Халили, которому только 22 года, в конце января выступал на чемпионате Европы в Польше и стал вице-чемпионом в индивидуальной гонке. Он тогда чисто провёл четыре стрельбы и проиграл только швейцарцу Мартину Ягеру, который неожиданно показал лучший результат в карьере, выше которого он вряд ли когда сможет забраться. В других гонках чемпионата Европы Халили выступил не столь впечатляюще, но тренеры взяли его на чемпионат мира. С расчётом на то, что он пробежит только индивидуальную гонку, дав возможность отдохнуть кому-то из лидеров. А Халили провёл пока лучшую гонку на взрослом уровне. Всё же чемпионат мира и чемпионат Европы — две огромные разницы.

Он вновь сумел абстрагироваться от всего происходящего и сделал четыре нуля на огневых рубежах. Гроссмейстерская стрельба и вторая скорость среди россиян принесли ему шестое место и возможность поучаствовать в цветочной церемонии на главном старте года. А после финиша Карим признался, что ему помогли украинцы.

«Спасибо украинской команде, я ехал три круга за Димой Пидручной и Артёмом Примой — кайфовал», — сказал Халили.

Кстати, его девушка Екатерина Бех выступает за сборную Украины, хотя и живёт в Москве. Конечно, таким результатом Карим Халили показал, что его ни в коем случае нельзя больше отправлять в резервную команду, а только накатывать, накатывать и накатывать в основном составе. Его тренер — наставник лыжной сборной России Егор Сорин — рассчитывал не на этот сезон, когда давал большие объёмы, а на следующий, олимпийский. В общем, молодой Халили дал всем надежду, что вслед за Эдуардом Латыповым , которому тренеры дали отдохнуть от биатлонной классики, у нас появился ещё один спортсмен мирового уровня.

Как остальные? 33-летний ветеран Евгений Гараничев, который как и Халили, готовился только к индивидуальной гонке, с двумя промаха стал 16-м, а по скорости — лучшим в сборной России. Быстрее Александра Логинова и Матвея Елисеева. А вот они как раз выступили из рук вон плохо. Самостоятельная подготовка Логинова и Елисеева привела к полному провалу на главном старте сезона. Япония, Австрия, Бельгия, США, Беларусь, Украина, Молдавия, Эстония — представители этих биатлонных стран были лучше.