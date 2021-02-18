В биатлонной сборной разгорелся скандал из-за низких результатов на ЧМ 

Главный тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что из-за череды поражений на текущем чемпионате мира намерен в будущем требовать от спортсменов полного отчета о самостоятельной подготовке к турнирам, сообщает «Чемпионат.com». Один из биатлонистов уже парировал заявление наставника, отметив что пытался с ним связаться и обсудить тренировочную программу, но тот не вышел на связь.

Главные претензии Каминского адресованы к лидерам сборной Александру Логинову и Матвею Елисееву. Наставник национальной команды после серии провальных гонок заявил, что ему приходится отвечать за результаты спортсменов, которые самостоятельно готовились к чемпионату и не согласовывали с ним программы тренировок.

Логинов официального заявления еще не сделал. Елисеев подчеркнул, что отправлял планы подготовки Каминскому, но ответа от тренера так и не дождался: ни комментариев, ни подсказок,

«Он один раз спрашивал: «Может, по технике что-то посмотреть?» Но не более. Честно говоря, я тоже отстранился», — цитирует издание слова спортсмена.

Каминский заявил что со спортсменами, прошедшими самоподготовку, необходимо «жёстко разговаривать», поскольку они, как сотрудники ЦСП (Центр спортивной подготовки сборных команд — прим. ред.), «обязаны отчитываться».

«Не снимаю с себя ответственность. Может, надо было какой-то подход поискать», — признался главный тренер.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Международный союз биатлонистов (IBU) ограничил использование во время чемпионата мира по биатлону названия «Союз биатлонистов России» и утвердил использование логотипа СБР без изображения флага России. В СБР сообщили о несогласии с этим и направлении официального письма IBU по данному вопросу.