Биатлонистка Куклина рассказала о визите допинг-офицеров

Допинг-офицеры пришли к биатлонистке Ларисе Куклиной ранним утром. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.

«Всем доброе утро! Ну что, как вы думаете, где я опять нахожусь? В прошлый раз было в 7:00, сегодня в 6:00 пришли. Всем хорошего дня, хорошего настроения…» — произносит она на видеозаписи, которую опубликовала в сторис сегодня утром.

В подписи спортсменка добавила, что очень хотела выспаться сегодня, но у офицеров допинг-контроля оказались другие планы.

10 февраля, как сообщал «Рамблер», в словенской Поклюке стартовал чемпионат мира по биатлону. В тот же день старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов рассказал, что на сегодняшний день российские биатлонистки — пятые-шестые в мире; что физически они готовы к чемпионату мира; что сборная приехала в Поклюку за две недели до старта чемпионата, но в начале могла тренироваться лишь на туристической трассе и в тренажерном зале на военной базе НАТО

20 февраля на чемпионате мира состоятся женская и мужская эстафеты, а 21-го — женский и мужской масс-старты. Пока российские спортсмены не завоевали ни одной медали на мировом первенстве.