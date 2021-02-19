Тренеры назвали состав на эстафеты на ЧМ по биатлону 

Союз биатлонистов России (СБР) назвал имена спортсменов, которые побегут мужскую и женскую эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения), сообщает Sport24.
В составе мужской команды Россию представят Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.
Женская сборная выставит на старт Евгению Павлову, Татьяну Акимову, Светлану Миронову, Ульяну Кайшеву.
Начало женской эстафеты запланировано 20 февраля на 13:45 по московскому времени. Состязания между мужчинами начнутся в тот же день в 17:00 (мск).
Ранее, как сообщал «Рамблер», журналисты рассказали о зарождающемся, по их мнению, конфликте в российской биатлонной сборной. Главный тренер национальной команды Юрий Каминский заявил, что из-за череды поражений на текущем чемпионате мира намерен в будущем требовать от спортсменов полного отчета о самостоятельной подготовке к турнирам. Претензии были адресованы к лидерам сборной Александру Логинову и Матвею Елисееву. Первый официального ответа еще не дал. Второй подчеркнул, что отправлял планы подготовки Каминскому, но ответа от тренера так и не дождался: ни комментариев, ни подсказок. Наставник добавил, что ответственности за поражения подопечных с себя не снимает, но со спортсменами, прошедшими самоподготовку, отныне намерен «жёстко разговаривать», поскольку они, как сотрудники ЦСП (Центр спортивной подготовки сборных команд — прим. ред.), «обязаны отчитываться».