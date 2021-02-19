Тренеры назвали состав на эстафеты на ЧМ по биатлону 

Союз биатлонистов России (СБР) назвал имена спортсменов, которые побегут мужскую и женскую эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения), сообщает Sport24.

Начало женской эстафеты запланировано 20 февраля на 13:45 по московскому времени. Состязания между мужчинами начнутся в тот же день в 17:00 (мск).