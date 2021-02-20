Тренер Логинова отказался общаться с прессой

Тренер Александр Касперович, работающий с российским биатлонистом Александром Логиновым, заявил, что больше не будет общаться с журналистами.
«Я больше не хочу общаться с нашей прессой, я уже не хочу ни о чем говорить. Берите интервью у наших хороших экспертов», — цитируют Касперовича «РИА Новости».
Ранее Касперович неоднократно подвергался критике. В частности, накануне комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Александр Касперович не тренирует биатлониста Александра Логинова. Спортсмен сам готовится к гонкам и сезону.