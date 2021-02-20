Губерниев обвинил Тихонова в ненависти к России

Он высказал мнение, что некоторые некогда выдающиеся биатлонисты превратились в мультяшных персонажей и все и всех всегда критикуют.

«Я, в принципе, привык. Люди что-то пишут, потом извиняются. Резцова вот звонила извинялась. Тихонов звонил, но я с ним не разговариваю», — рассказал журналист.

Он высказал мнение, что Тихонов становится нерукопожатным, и обвинил его в ненависти к России и белорусскому народу.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», ветераны биатлона, в том числе Тихонов, распространили открытое письмо, в котором попросили Губерниева прекратить словесные нападки и оскорбления спортсменов и тренеров национальной команды.

Они высказали мнение, что миллионы любителей спорта ненавидят Губерниева из-за его высказываний и постоянного самолюбования, а его уничижительные высказывания о ветеранах и действующих спортсменах не способствуют пропаганде патриотизма и любви к спорту и здоровому образу жизни у подрастающего поколения.