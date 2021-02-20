Главный тренер сборной России по биатлону госпитализирован 

Сегодня там рассказали, что несколько дней назад Польховский почувствовал недомогание, а вчера его состояние критически ухудшилось. Он был госпитализирован в медицинское учреждение в городе Есенице в Словении и провел там несколько часов. В настоящий момент тренер в стабильном состоянии находится в гостинице под присмотром врачей сборной.

«Мы желаем Валерию Николаевичу здоровья и скорейшего возвращения в строй», — сказано в сообщении СБР.

10 февраля, как сообщал «Рамблер», в словенской Поклюке стартовал чемпионат мира по биатлону. 20 февраля состоятся женская и мужская эстафеты, а 21-го — женский и мужской масс-старты. Пока российские спортсмены не завоевали ни одной медали на мировом первенстве.