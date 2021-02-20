Почему российские биатлонисты провалились на ЧМ 

Обозреватель News.ru Александр Круглов заявил, что медалей ЧМ-2021 от российских биатлонистов ждать не стоит: многие спортсмены не готовы к турниру, а тренеры заняты выяснением отношений.
По мнению Круглова, надежда умерла, когда Эдуард Латыпов и Евгения Павлова провалили одиночную смешанную эстафету, ради которой пропустили предыдущие старты.
«12 дополнительных патронов на восьми огневых рубежах — это непростительно много, полторы минуты проигрыша ходом — просто ужасно», — подчеркнул автор материала.
Как писал «Рамблер», победу в сингл-миксте одержали французы Антонен Гигонна и Жулья Симон. Вторыми стали норвежцы Йоханнес Бё и Тириль Экхофф, третьими — шведы Себастиан Самуэльссон и Ханна Эберг. В шаге от пьедестала оказались украинцы Артем Прима и Дарья Блашко, уступившие шведам. Россияне стали одиннадцатыми.
Круглов отметил, что даже лучшие в команде Латыпов и Светлана Миронова «выглядят хуже самих себя январского образца».
Он обратил внимание, что после индивидуальной гонки старший тренер мужчин Юрий Каминский жестко раскритиковал Александра Логинова и Матвея Елисеева, тренировавшихся по индивидуальному плану. По мнению Круглова, сейчас спортсмены действительно смотрятся гораздо хуже Латыпова, подготовленного Каминским.
У Логинова произошел «полный развал стрельбы» (на ЧМ она чуть выше 80 процентов), а Елисеева хватило всего на два круга гонки.
В женской сборной «ситуация не лучше» и к ЧМ в хорошей форме подошли только Миронова и Ирина Казакевич, подчеркнул автор.