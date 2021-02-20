Почему российские биатлонисты провалились на ЧМ 

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Обозреватель News.ru Александр Круглов заявил , что медалей ЧМ-2021 от российских биатлонистов ждать не стоит: многие спортсмены не готовы к турниру, а тренеры заняты выяснением отношений.

«12 дополнительных патронов на восьми огневых рубежах — это непростительно много, полторы минуты проигрыша ходом — просто ужасно», — подчеркнул автор материала.

Круглов отметил, что даже лучшие в команде Латыпов и Светлана Миронова «выглядят хуже самих себя январского образца».

У Логинова произошел «полный развал стрельбы» (на ЧМ она чуть выше 80 процентов), а Елисеева хватило всего на два круга гонки.