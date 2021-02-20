Российские биатлонистки остались без медалей в эстафете в Поклюке

Все новости на карте

Российские биатлонистки остались без медалей в эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке. Результаты доступны на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Россиянки Евгения Павлова Ульяна Кайшева заняли 11-е место, отстав от лидеров на две минуты 10,9 секунд и допустив восемь промахов. Победительницами стали норвежки, прошедшие дистанцию за один час, 10 минут и 39 секунд и использовавшие 11 дополнительных патронов. На втором месте расположились немки, а третье место заняли украинки.

Ранее 20 февраля стало известно , что главный тренер команды Валерий Польховский не сможет помочь команде до конца чемпионата мира. 19 февраля он был доставлен на скорой помощи в больницу. Причины госпитализации 67-летнего специалиста не называются.

16 февраля Польховский выразил недоумение большим количеством критики в адрес отечественной команды. Таким образом он ответил на критику Владимира Драчева , назвавшего тренера ответственным за неудачи россиян на турнире из-за неправильной подготовки.

Российские биатлонисты пока не завоевали ни одной медали на мировом первенстве. Турнир завершится 21 февраля.