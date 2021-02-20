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Российские биатлонистки остались без медалей в эстафете чемпионата мира 

Lenta.ru 5 часов назад
Российские биатлонистки остались без медалей в эстафете в Поклюке
Фото: Reuters
Российские биатлонистки остались без медалей в эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке. Результаты доступны на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Россиянки Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева заняли 11-е место, отстав от лидеров на две минуты 10,9 секунд и допустив восемь промахов. Победительницами стали норвежки, прошедшие дистанцию за один час, 10 минут и 39 секунд и использовавшие 11 дополнительных патронов. На втором месте расположились немки, а третье место заняли украинки.
Ранее 20 февраля стало известно, что главный тренер команды Валерий Польховский не сможет помочь команде до конца чемпионата мира. 19 февраля он был доставлен на скорой помощи в больницу. Причины госпитализации 67-летнего специалиста не называются.
16 февраля Польховский выразил недоумение большим количеством критики в адрес отечественной команды. Таким образом он ответил на критику Владимира Драчева, назвавшего тренера ответственным за неудачи россиян на турнире из-за неправильной подготовки.
Российские биатлонисты пока не завоевали ни одной медали на мировом первенстве. Турнир завершится 21 февраля.
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Комментарии 1
Биатлон , Евгений Павлов , Владимир Драчев , Ульяна Кайшева , Светлана Миронова , Татьяна Акимова , Валерий Польховский
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