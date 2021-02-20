Российские биатлонистки повторили худший результат в эстафетах на ЧМ 

Женская сборная России по биатлону заняла 11-е место в эстафете на чемпионате мира. Об этом сообщает Sport24.
10 февраля, как сообщал «Рамблер», в словенской Поклюке стартовал чемпионат мира по биатлону. Сегодня состоялась женская эстафета. В составе сборной России в ней принимали участие Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Татьяна Акимова и Светлана Миронова. Они заняли 11-е место.
Сборная Норвегии завоевала золотую медаль, сборная Германии — серебряную, сборная Украины — бронзовую.
Позже сегодня состоится мужская эстафета. Завтра пройдут женский и мужской масс-старты. Пока российские спортсмены не завоевали ни одной медали на мировом первенстве.
10 февраля, как сообщал «Рамблер», старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов рассказал, что на сегодняшний день российские биатлонистки — пятые-шестые в мире; что физически они готовы к чемпионату мира; что сборная приехала в Поклюку за две недели до старта чемпионата, но в начале могла тренироваться лишь на туристической трассе и в тренажерном зале на военной базе НАТО.