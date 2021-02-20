Российские биатлонистки повторили худший результат в эстафетах на ЧМ 

Женская сборная России по биатлону заняла 11-е место в эстафете на чемпионате мира. Об этом сообщает Sport24.

Сборная Норвегии завоевала золотую медаль, сборная Германии — серебряную, сборная Украины — бронзовую.

Позже сегодня состоится мужская эстафета. Завтра пройдут женский и мужской масс-старты. Пока российские спортсмены не завоевали ни одной медали на мировом первенстве.