Российских биатлонистов назвали мошенниками в Норвегии

Норвежский журналист Эстен Сетер опубликовал статью на сайте издания Dagbladet , в котором прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира по биатлону. Российская команда завоевала лишь одну медаль, а именно бронзу в мужской эстафете.

«Было бы хорошо, если бы такая большая биатлонная нация выступала хорошо. Но все эти поражения России — признак того, что спорт стал чище.

Раньше русские побеждали нечестно, но теперь им не повезло. Особенно это видно по выступлениям женщин, где допинг в наибольшей степени влияет на результаты и где российских биатлонисток по очереди выгоняют из спорта за обман. Вероятно, они настолько уничтожили сами себя за годы допинговой системы, что сейчас не могут выступать в условиях строжайшего контроля. Нет лучшей новости для спорта, чем то, что мошенники наказали сами себя.

Самое главное, что спорт в целом стал сильнее. Поскольку настоящие мошенники проиграли», — написал журналист.