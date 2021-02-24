Чудов разнес Логинова за самоподготовку к ЧМ по биатлону 

Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов скорее всего не готов вернуть бюджетные деньги, потраченные им на самоподготовку, заявил в интервью RT призер Олимпийских игр Максим Чудов. Он раскритиковал российских спортсменов и подчеркнул, что право на самостоятельный тренировочный лагерь нужно сначала заслужить результатом.
Ранее, как сообщал «Рамблер», главный тренер биатлонной сборной Юрий Каминский заявил, что из-за череды поражений на текущем чемпионате мира намерен в будущем требовать от спортсменов полного отчета о самостоятельной подготовке к турнирам. Претензии были адресованы к лидерам сборной Александру Логинову и Матвею Елисееву.
Наставник добавил, что ответственности за поражения подопечных с себя не снимает, но со спортсменами, прошедшими самоподготовку, отныне намерен «жёстко разговаривать», поскольку они, как сотрудники ЦСП (Центр спортивной подготовки сборных команд — прим. ред.), «обязаны отчитываться».
Чудов, комментируя ситуацию, заявил, что в биатлоне самоподготовки всегда удостаивались только «уникальные личности». Например, в российской сборной таким человеком был Сергей Чепиков, у норвежцев — Уле-Эйнар Бьорндален.
«Когда есть очень большой опыт и очень большой спортивный багаж в плане побед, это совсем иная история», — заявил Чудов сравнивая звёзд спорта с Логиновым и Елисеевым.
Он добавил, что на спортсменов, проходящих самоподготовку к международным турнирам, выделяются средства из бюджета, но тренерский контроль в этом случае исключен: возможно спортсмен не выходит на лыжню, а лежит на диване. В итоге может сложиться ситуация, когда лидер команды (намек на Логинова — прим. ред.) оказывается без медалей на главном старте сезона.
«Он (Логинов) готов вернуть деньги, которые были в него вложены? Думаю, что нет», — резюмировал Чудов.