Чудов разнес Логинова за самоподготовку к ЧМ по биатлону 

Ранее, как сообщал «Рамблер», главный тренер биатлонной сборной Юрий Каминский заявил, что из-за череды поражений на текущем чемпионате мира намерен в будущем требовать от спортсменов полного отчета о самостоятельной подготовке к турнирам. Претензии были адресованы к лидерам сборной Александру Логинову и Матвею Елисееву

Наставник добавил, что ответственности за поражения подопечных с себя не снимает, но со спортсменами, прошедшими самоподготовку, отныне намерен «жёстко разговаривать», поскольку они, как сотрудники ЦСП (Центр спортивной подготовки сборных команд — прим. ред.), «обязаны отчитываться».

Чудов, комментируя ситуацию, заявил, что в биатлоне самоподготовки всегда удостаивались только «уникальные личности». Например, в российской сборной таким человеком был Сергей Чепиков , у норвежцев — Уле-Эйнар Бьорндален

«Когда есть очень большой опыт и очень большой спортивный багаж в плане побед, это совсем иная история», — заявил Чудов сравнивая звёзд спорта с Логиновым и Елисеевым.

Он добавил, что на спортсменов, проходящих самоподготовку к международным турнирам, выделяются средства из бюджета, но тренерский контроль в этом случае исключен: возможно спортсмен не выходит на лыжню, а лежит на диване. В итоге может сложиться ситуация, когда лидер команды (намек на Логинова — прим. ред.) оказывается без медалей на главном старте сезона.